20년 만에 ‘응애’… 정선 한반도마을 경사 났네
“한반도 마을에 20년 만에 경사가 났습니다.”
강원도 정선군 산골 마을에 새 생명이 태어나 마을이 온통 축제 분위기다. 한반도를 닮은 지형으로 ‘한반도 마을’이라 불리는 북평면 문곡리에서 아기가 태어난 것은 무려 20년 만이다.
한반도 마을에 아기 울음소리가 울려 퍼지기 시작한 건 지난달부터다.
울음소리의 주인공은 김현동(39)·장유진(39) 부부의 차남 서윤 군이다. 이달 23일 출생 예정이던 서윤 군은 그보다 3개월 이른 지난 2월 15일 강원도 춘천의 대학병원에서 태어났다.
이른둥이로 태어난 서윤 군은 주민들의 응원, 의료진의 보살핌 덕분에 지난달 23일쯤 몸무게 3kg의 건강한 모습으로 마을의 일원이 됐다. 이 마을의 유일한 어린이였던 형 시원(8)군보다 어린 마을 구성원이 된 것이다.
마을 곳곳에는 아기의 탄생을 축하하는 현수막이 걸렸고 북평면행정복지센터를 비롯한 지역기관 단체들도 잇따라 축하 행렬에 동참하고 있다.
아기 아버지가 활동 중인 정선군수영연맹 회원들은 “백일잔치를 참여한 지도 오래됐다”며 정성 어린 마음을 담아 백일반지를 마련하기로 했다.
마을 주민들은 아기의 건강한 성장을 기원하는 백일잔치를 열어주기로 했다. 김철수(75) 문곡리 이장은 “아기가 칠삭둥이로 태어났다는 소식에 마을 주민들이 내 일처럼 많은 걱정을 했다”며 “아기가 건강한 모습으로 구성원이 돼 기쁘다. 20년 만에 맞이한 마을의 큰 경사”라고 말했다.
울산에서 살던 김씨 부부가 이 마을에 자리 잡은 건 4년 전이다. 이들 부부는 이 마을의 깨끗한 자연환경과 주민들의 따뜻한 정에 이끌려 문곡리로 귀촌했다. 당시 4살이던 시원군은 지난달 정선 남평초의 유일한 신입생으로 입학했다.
김씨는 “첫째 시원이가 마을에 유일한 어린이라서 마을 어르신들로부터 사랑을 듬뿍 받고 자랐다”며 “첫째에 이어 둘째의 출생에 많은 이웃이 함께 기뻐해 주시고 축하해 주셔서 정말 감사하다”고 말했다.
이어 “현재 마을 반장을 맡은 만큼 앞으로도 지역을 위해 더욱 성실히 역할을 다하겠다”고 덧붙였다.
정선=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
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