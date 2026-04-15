의정부시, 반환공여지 개발 본격화…첨단산업 거점 도약
캠프 레드클라우드·잭슨 부지 점검
경제자유구역·기업유치 추진 가속
경기 의정부시가 반환공여지 개발을 통해 첨단산업 기반을 구축하고 자족도시로의 전환에 속도를 내고 있다.
의정부시는 지난 14일 캠프 레드클라우드(CRC)와 캠프 잭슨 부지를 방문해 토양오염 정화 현황과 개발 추진 상황을 점검하고, 반환공여지를 미래 산업 거점으로 육성하기 위한 전략을 구체화했다.
이번 점검은 수십 년간 미군 주둔으로 개발이 제한됐던 부지를 첨단산업 중심지로 탈바꿈시키기 위한 후속 조치로, 경제자유구역 지정 추진과 기업 유치 전략을 본격화하는 계기가 되고 있다.
가능동에 위치한 캠프 레드클라우드는 과거 미2사단 사령부가 주둔했던 상징적 공간으로, 시는 이곳을 역사·문화적 가치를 보존하면서 디자인·미디어 콘텐츠·AI·바이오메디컬 산업을 중심으로 한 경제자유구역으로 개발할 계획이다.
이미 부지를 관통하는 도로 개통과 문화행사 개최 등을 통해 시민 접근성을 높였으며, 향후 역사 자산과 첨단산업이 공존하는 복합 공간으로 조성할 방침이다.
캠프 레드클라우드는 캠프 카일과 함께 경기경제자유구역 추가 지정 후보지로 선정됐으며, 현재 경기도와 협력해 구체적인 개발계획을 수립 중이다. 국방부 주관 토양오염 정화 작업이 진행되고 있으며, 정밀조사 이후 존치 건축물 활용 방안도 확정될 예정이다.
캠프 잭슨은 서울과 인접한 입지 경쟁력을 바탕으로 첨단산업 전초기지로 개발이 추진된다. 최근 정화 작업이 완료됨에 따라 시는 개발제한구역 및 과밀억제권역 등 중첩 규제 해소를 위해 관계 부처와 협의를 이어가고 있다.
특히 의정부시는 지난 3월 31일 대웅개발과 미래산업 거점 조성을 위한 업무협약을 체결하며 사업 추진에 속도를 내고 있다. 대웅그룹은 해당 부지에 의약품 연구개발 및 생산시설을 조성할 계획이며, 시는 인허가 지원과 산학연 협력 기반을 통해 기업 유치를 뒷받침할 예정이다.
이와 함께 시는 반환공여지 개발 규제 완화를 지속적으로 건의해 왔으며, 관련 제도 개선이 이뤄지면서 개발 추진 여건도 한층 개선됐다.
시는 경제자유구역 지정 추진과 기업 유치, 규제 개선을 통해 산업 기반을 확충하고 도시 경쟁력을 강화하고 있다. 그동안 군사도시 이미지로 기업 유치에 어려움을 겪었지만, 서울과 인접한 입지와 교통 접근성, 대규모 가용부지를 바탕으로 기업하기 좋은 도시로의 전환을 본격화하고 있다.
시 관계자는 “경제자유구역 지정과 반환공여지 개발을 통해 우수 기업이 찾아오는 자족도시로 도약할 수 있도록 역량을 집중할 계획”이라며 “앞으로도 규제 개선과 투자유치 활동을 지속적으로 이어가 기업하기 좋은 도시 의정부로 거듭나겠다”고 말했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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