전지협·전두엽프리즘, 경계선 지능 아동 지원 협약 체결
전국지역아동센터협의회(이하 전지협)는 전두엽프리즘과 경계선 지능 아동의 인지 학습 및 정서·사회성 향상 지원을 위한 업무협약을 체결했다고 15일 밝혔다.
전지협 사무국에서 진행된 이번 협약식에서 양 기관은 경계선 지능 아동(느린학습자)의 통합적 발달 지원과 건강한 성장을 위해 장기적인 협력 체계를 구축하기로 뜻을 모았다. 이번 사업은 복권위원회의 복권기금 지원으로 운영되며, 사회복지공동모금회와 복권위원회가 함께 지원하고 있다.
현재 전지협은 사회복지공동모금회로부터 위탁받은 ‘경계선 지능 아동(느린학습자) 사회적응력 향상 지원사업’ 통합지원센터를 운영하고 있다. 이를 통해 파견 전문가 및 교육지도사 양성, 수행기관 지원, 유관기관 협력 네트워크 구축, 매뉴얼 및 교구재 아카이브 기획·개발 등 현장 중심의 사업을 지속적으로 추진 중이다.
전두엽프리즘은 경계선 지능 아동 및 느린학습자의 발달을 돕는 교육 프로그램과 콘텐츠를 연구·개발하는 전문기관이다. 특히 현장 적용성이 높은 교구재 및 교육자료 체계 구축과 교육 지도자 양성 지원 등을 전문적으로 수행하고 있다.
이번 협약은 현장에서 아동을 직접 지원하는 전문가들의 역량을 강화하고, 양 기관의 인적·물적 자원을 연계하여 사업의 전문성과 실행력을 높이기 위해 마련됐다.
양 기관은 협약에 따라 경계선 지능 아동 지원 및 사회적 인식 제고를 위한 공동 협력, 사업 활성화를 위한 다각적 지원 방안 모색 및 전문가 교육 운영, 실무 중심의 교구재 아카이브 구축 및 기획·개발 협력 등을 중점적으로 추진할 계획이다.
특히 전두엽프리즘은 현장에서 즉시 활용 가능한 ‘교구재 아카이브 및 아카이브북’ 개발 연구를 통해 실무 적용성이 높은 콘텐츠를 구축함으로써, 경계선 지능 아동 지원 서비스의 질적 향상을 도모할 예정이다.
남세도 전지협 회장은 “이번 협약은 두 기관의 전문성과 자원 교류를 바탕으로 경계선 지능 아동에게 보다 체계적이고 질 높은 지원을 제공하는 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 경계선 지능 아동의 건강한 성장을 위해 지속적으로 협력해 나가겠다”고 밝혔다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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