코레일네트웍스 ‘2026 청년 인턴 성과발표회’ 개최

코레일네트웍스는 지난 8일 본사 대회의실에서 2026년 청년 인턴 성과발표회를 개최했다. 전찬호(가운데) 대표이사를 비롯한 임원진과 인턴사원 기념 사진 촬영을 진행하고 있다. 코레일네트웍스 제공

전찬호 대표이사는 “청년 인턴들의 발표를 통해 실무 경험에서 비롯된 실질적이고 창의적인 아이디어를 확인할 수 있었다”며 “앞으로도 청년들이 다양한 경험을 통해 성장하고, 조직에도 긍정적인 변화를 이끌어낼 수 있도록 인턴 제도를 지속적으로 발전시켜 나가겠다”고 전했다.