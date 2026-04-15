[속보] 강훈식 “원유 2억7000만 배럴, 나프타 210만톤 확보"”

강훈식 비서실장이 15일 청와대 기자회견장에서 전략경제협력 대통령특사 활동 결과 관련 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

나프타도 연말까지 최대 210만t을 추가로 확보했다”면서 이같이 말했다.