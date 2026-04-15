[속보] 강훈식 “원유 2억7000만 배럴, 나프타 210만톤 확보"”
이재명 대통령의 전략경제협력 특사 자격으로 카자흐스탄, 오만, 사우디아라비아, 카타르 등을 방문한 강훈식 대통령 비서실장이 “올해 말까지 원유 2억7300만배럴 도입을 확정지었다”고 밝혔다.
강 실장은 15일 청와대 춘추관에서 브리핑을 갖고 “나프타도 연말까지 최대 210만t을 추가로 확보했다”면서 이같이 말했다.
강 실장은 “원유 2억7300만배럴은 작년 기준으로 별도의 비상조치 없이 경제가 정상 운영되는 상황에서 3개월 이상 쓸 수 있는 물량이며, 나프타 210만t은 작년 기준 약 1개월치 수입량에 해당한다”고 설명했다.
이어 “이번에 확보한 원유와 나프타는 호르무즈 봉쇄와는 무관한 대체 공급선에서 도입될 예정이기 때문에 국내 수급 안정화에 직접적이고 실질적으로 기여할 것이라고 생각한다”고 덧붙였다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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