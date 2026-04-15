부산시, 5508억원 추경안 제출…고유가 사각지대 정조준
총예산 18조7632억원…기정 대비 3% 증가
민생·경제 회복에 4853억원 집중 투입
피해지원금 4503억원 등 체감형 지원 확대
부산시가 고유가와 경기 침체 등 복합 위기에 대응하기 위해 5508억원 규모의 추가경정예산안을 편성했다.
부산시는 15일 ‘2026년 제2회 추가경정예산안’을 시의회에 제출했다고 밝혔다. 총예산은 18조7632억원으로 기정예산 대비 3% 증가했다. 이 가운데 일반회계는 5386억원 늘어난 15조1846억원 규모다.
이번 추경은 중동 사태 장기화에 따른 고유가 충격과 지역경제 불확실성 확대에 대응하기 위한 적극 재정 투입 성격이 강하다. 특히 정부 지원이 미치지 못하는 사각지대를 발굴해 지원하는 데 초점을 맞췄다.
전체 추경 가운데 4853억원은 민생 안정과 지역경제 활력 회복에 집중 배치됐다.
먼저 고유가로 직접적인 타격을 받는 현장 지원이 강화된다. 화물자동차 2만9700대와 마을버스를 대상으로 엔진오일 등 안전운행물품 구매비를 지원하고 연안어선과 농가에는 유류비 인상분 일부를 보전한다.
서민 체감 지원도 확대된다. 착한가격업소 이용 시 동백전 캐시백 5%를 추가 지원하고 산업단지 통근버스를 64대로 늘린다. 대중교통 이용 촉진을 위해 K-패스 환급률도 최대 83%까지 한시 상향한다.
특히 이번 추경의 핵심인 고유가 피해 지원금에는 총 4503억원이 편성됐다. 소득 하위 70% 시민에게 15만원에서 최대 60만원까지 차등 지급된다.
기업 지원도 확대된다. 중소기업 운전자금은 5000억원 규모로 추가 공급되고 만기 도래 자금 상환 기한도 6개월 연장된다. 수출 기업에는 바우처 지원 한도를 확대하고 신발 산업 등에는 해외 물류비 지원을 강화한다.
이와 함께 섬유·패션 원부자재 공동 비축과 기계 부품 산업의 원자재 공동구매 지원 등 공급망 안정 대책도 포함됐다. 수산 식품 기업에는 포장재 구매비를 업체당 최대 1000만원까지 지원한다.
공공서비스 유지를 위한 필수 경비로는 500억원이 별도 편성됐다. 부산교통공사 재정 지원금 122억원과 부산의료원 출연금 78억원, 자치구 조정 교부금 300억원 등이 반영됐다.
박형준 부산시장은 “이번 추경은 고유가 피해 사각지대를 보완하고 기업 맞춤형 지원을 강화하는 데 초점을 맞췄다”며 “재원이 적기에 투입돼 민생 회복에 실질적인 도움이 되도록 하겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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