한은 “제주 경제, 불확실성 확대”
제주지역 경기가 관광객 증가에 힘입어 회복세를 이어가고 있으나 고유가 부담과 소비심리 위축 등 대외 변수로 하방 압력이 커지고 있다는 분석이 제기됐다.
한국은행 제주본부는 15일 ‘최근 제주지역 실물경제 동향’ 보고서를 발표했다.
보고서에 따르면 3월 소비자심리지수는 103.2로, 전월 대비 4.2p 하락해 지난해 7월 이후 최저치를 기록했다. 소비자심리지수는 경제 상황과 개인 재정 상태에 대한 소비자의 인식을 지수화한 것으로, 100 이상이면 긍정적 평가를 의미한다.
외국인과 내국인 관광객의 신용카드 사용액은 각각 전년 동기 대비 64.3%, 25% 증가했으나, 도민 사용액은 감소세가 이어지고 있다.
3월 관광객 수는 105만3000명으로, 전년 동월 대비 12만명 늘었다. 4월에도 증가세가 지속되고 있다.
다만 내국인 관광객은 항공편 감소와 항공료 상승으로 증가 폭이 절반 이상 축소됐다. 외국인은 중일 갈등에 따른 크루즈 노선 취소에도 불구하고 기존 항공여행 예약 수요 등으로 증가세를 유지했다.
고용지표는 개선됐다. 3월 취업자 수는 41만4000명으로 전년 동월 대비 1만7000명 증가해 전월보다 증가폭이 확대됐다. 서비스업과 건설업을 중심으로 고용이 늘었다. 고용률은 전년 동월 대비 3.0%p 상승하고, 실업률은 0.8%p 하락했다.
소비자물가는 3월 중 2.1% 상승해 전월(1.8%)보다 오름폭이 커졌다. 농산물 가격 하락으로 농축수산물의 상승세가 둔화된 반면, 석유류는 5.4% 급등했다. 주택매매가격과 토지가격은 2월 기준 전월 대비 각각 0.1% 하락했다.
한국은행 제주본부는 고유가 상황이 지속될 경우 소비심리 위축과 항공·물류·연료 비용 부담으로 내국인 탑승률이 하락할 가능성을 지적했다.
반면 해외여행 비용 상승은 제주를 대체 관광지로 부각시키는 긍정적 요인으로 작용할 수 있다고 평가했다.
다만 대한항공·아시아나 합병에 따른 노선 재조정으로 하계 운항기간(4~10월) 공급 좌석이 줄고, 중일 관계 악화로 중국~일본 크루즈 노선이 대거 취소되면서 대체 관광지로서 제주 관광객 증가가 기대에 미치지 못할 가능성도 제기됐다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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