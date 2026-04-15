부산시, 1조2620억원 비상경제대책 가동
중동 리스크 대응 3대 분야 10개 과제 추진
추경 5508억원 편성…4853억원 경제 집중
고유가 지원·정책자금 확대·에너지 전환 병행
부산시가 중동 사태 장기화로 촉발된 글로벌 복합 위기에 대응해 1조2620억원 규모의 비상경제대책을 가동한다.
부산시는 15일 시청에서 제54차 비상경제대책회의를 열고 민생 안정과 기업 지원, 에너지 구조 전환을 축으로 한 종합 대응 방안을 발표했다. 회의에는 부산상공회의소 등 경제단체와 유관기관 관계자 30여명이 참석했다.
시는 중동 사태 발생 직후 비상 대응반을 구성해 기업 애로를 점검하고 3500억원 규모의 특별자금을 공급하는 등 선제 대응에 나섰다. 그러나 사태 장기화로 고환율·고유가·고물가가 겹친 복합 위기가 이어지면서 추가 대책 마련에 나섰다.
이번 대책은 민생 안정, 기업 활력, 에너지 구조 전환 등 3대 분야 10개 과제, 34개 세부 사업으로 구성됐다. 총 1조2620억원 규모로, 이 가운데 5508억원은 제2회 추가경정예산으로 편성하고 4853억원을 경제 회복 분야에 집중 투입한다.
민생 안정 분야에는 4774억원을 투입해 고유가 부담 완화와 물가 안정을 추진한다. 화물차와 마을버스에 안전용품 구매비를 지원하고, 연안어선과 농업인에는 면세유 인상분 일부를 보전한다. 산업단지 근로자 통근버스 확대와 고유가 피해 지원도 병행한다.
물가 안정 대책으로는 공공요금 상반기 동결과 종량제봉투 수급 안정, 착한가격업소 이용 시 동백전 캐시백 추가 지원 등이 추진된다.
기업 활력 분야에는 7824억원을 투입한다. 중소기업과 소상공인을 대상으로 정책자금 5000억원을 추가 공급하고, 만기 도래 운전자금 상환을 연장한다. 원자재 공동구매 전용 금융도 신설해 기업의 자금 부담을 낮춘다.
수출입 기업에는 바우처 지원과 함께 물류비·보관비 지원을 확대하고, 기계부품과 신발 산업 등 주요 업종에 대한 맞춤형 지원도 강화한다. 조선기자재와 자동차부품, 섬유·패션 등 주력 산업에는 공급망 관리 체계 구축을 병행한다.
에너지 구조 전환 분야에서는 신평·장림 산단을 중심으로 재생에너지 인프라를 확대하고, 기장 청정에너지 융합 허브와 가덕 그린에너지시티 조성 등 중장기 사업도 추진한다.
시는 기업 지원 창구를 부산상공회의소와 부산경제진흥원으로 확대해 현장 접근성을 높이고, 피해 기업에는 지방세 납부 유예 등 세제 지원도 병행할 계획이다.
박형준 부산시장은 “이번 대책은 민생 피해를 최소화하고 기업의 숨통을 틔우는 동시에 경제 체질을 개선하기 위한 것”이라며 “시민과 기업이 체감할 수 있는 실질적인 지원을 이어가겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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