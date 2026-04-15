한밤중 공포체험장 된 살목지…예산군 “야간 방문 통제”
공포 영화 ‘살목지’ 속 배경이 된 충남 예산군의 한 저수지에 한밤중 방문객이 몰리자 예산군이 야간 방문 자제를 당부했다.
예산군은 14일 인스타그램에 “귀신의 낙원 살목지”라는 제목의 글을 올리고 “취사·야영·낚시·쓰레기 투척 금지, 밤에는 물가에 가까이 가지 않기, 오후 6시부터 다음 날 오전 6시까지는 통행 금지”라고 알렸다.
군이 야간 통행 제한 조치에 나선 건 이곳을 배경으로 한 영화 ‘살목지’가 개봉하며 야간 방문객이 늘었기 때문인 것으로 보인다.
영화 개봉 후 소셜미디어엔 한밤 중 살목지 인근에 차량들이 줄지어 서 있는 사진이 공유되기도 했다.
소셜미디어엔 “새벽 3시인데 핫플 됐다. 있던 귀신들 시끄러워서 다 강제이주 했겠다” “밤 12시에 지도 검색해보니 이시간에 실시간 통행량이 149대나 있다. 귀신들도 좀 쉬게 내버려 둬라”등의 글이 올라왔다.
영화 배경인 충남 예산군 광시면의 살목지는 1982년 농업용수 공급을 위해 조성한 저수지다.
이곳을 배경으로한 영화 ‘살목지’는 살목지에서 정체불명의 형체가 포착되고, 과학으로 설명되지 않는 일들이 연달아 발생하며 주인공들이 혼란에 빠지는 내용을 담고있다.
영화진흥위원회 영화관 입장권 통합전산망 집계에 따르면 ‘살목지’는 14일 누적 관객 수 81만명을 돌파해 박스오피스 1위를 달리고 있다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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