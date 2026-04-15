대구 엑스코에 ‘대구마이스산업협회’ 둥지
대구 엑스코는 대구마이스산업협회가 엑스코 내에 새로운 사무실을 마련해 지역 마이스(MICE) 산업 경쟁력 강화와 지속 가능한 생태계 조성에 나선다고 15일 밝혔다.
대구마이스산업협회와 엑스코는 이날 엑스코 서관 2층 ‘대구 마이스 얼라이언스 라운지’에서 협회 사무실 개소식을 열었다. 지난 2월 두 기관이 체결한 ‘지역 MICE 산업 활성화 및 상생협력 체계 구축을 위한 업무협약’의 실질적인 결실로 지역 MICE 기업들이 전시·컨벤션 현장에서 보다 유기적으로 소통할 수 있는 물리적 거점을 마련했다는 데 의미가 있다.
엑스코는 대구시 마이스 활성화 정책에 발맞춰 지역 MICE 기업들이 안정적으로 활동할 수 있는 물리적 거점을 제공하기 위해 엑스코 서관 내 ‘대구 마이스 얼라이언스 라운지’를 조성했다. 새롭게 마련된 이 공간은 단순한 사무실을 넘어 얼라이언스 회원 전용 사무 공간 및 비즈니스 미팅 공간 지원, 얼라이언스 간 공동 홍보 및 마케팅 활성화, 현장 연계형 실질적 비즈니스 성과 창출 등의 핵심 기능을 수행하게 된다.
김한수 대구마이스산업협회장은 “지역 MICE 기업들이 글로벌 시장에 안착할 수 있도록 든든한 버팀목 역할을 다하겠다”고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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