이원택 ‘식사비 대납 의혹’ 압수수색…선거법 위반 수사
경찰이 ‘식사비 대납 의혹’이 제기된 이원택 더불어민주당 전북지사 후보와 김슬지 전북도의원에 대해 강제수사에 착수했다.
전북경찰청 반부패수사대는 15일 공직선거법 위반 혐의로 부안군 소재 이 후보 사무실 등을 압수수색하고 있다고 밝혔다. 압수 대상에는 이 후보의 휴대전화와 김슬지 도의원의 전북도의회 사무실 등이 포함된 것으로 파악됐다.
이 후보는 지난해 11월 29일 정읍시 한 식당에서 청년 20여명과 만나 정책을 소개하고 기념사진을 촬영한 것으로 알려졌다.
이 자리에서 발생한 식사비 약 70만원은 김 도의원이 개인 카드와 전북도의회 업무추진비로 결제한 것으로 확인됐다. 김 도의원은 당시 이 후보 측에서 활동한 것으로 전해졌다.
경찰은 해당 식사비 결제가 공직선거법상 기부행위에 해당하는지 여부를 조사하고 있다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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