가덕도신공항, 범정부 협의체 가동…사업추진체계 강화

부지조성·철도·도로 ‘3대 사업’ 정상 궤도

국토부 등 42개 기관 참여 거버넌스 운영

현안 대응 위한 별도 추진협의체 구성 논의

부산 강서구 가덕도 일대 가덕도신공항 예정 부지 전경. /국민일보DB

가덕도신공항 사업 추진을 위한 범정부 협의체가 가동되면서 사업 관리 체계가 한층 강화된다.



부산시는 ‘가덕도신공항 거버넌스’ 제1차 전체회의가 15일 오후 부산역 회의실에서 열린다고 밝혔다. 회의에는 국토교통부와 해양수산부, 부산·울산·경남, 가덕도신공항건설공단, 건설기술연구원, 국토연구원, 교통연구원, 해양수산개발원 등 관계기관이 참석한다.



이번 회의에서는 부지 조성 공사 추진 현황을 비롯해 공항 중심 개발과 토지 이용 계획, 물류체계 구축 로드맵 등이 논의될 예정이다. 접근 철도와 도로 등 기반시설 구축 상황도 함께 점검한다.



가덕도신공항 거버넌스는 2024년 12월 국토교통부와 해양수산부, 부울경, 가덕도신공항건설공단 간 업무협약을 기반으로 구성됐다. 현재 42개 기관이 참여해 전체회의와 5개 분과회의 체계로 운영되고 있다. 지난해에는 총 17차례 회의를 열어 공항 건설과 연계한 물류·산업·관광 활성화 방안을 논의해왔다.



이날 회의에서는 별도의 ‘가덕도신공항 사업추진협의체’ 구성 방안도 함께 논의된다. 협의체는 국토교통부와 부산시, 가덕도신공항건설공단 등 핵심 기관이 참여해 공사 과정에서 발생하는 주요 쟁점을 집중적으로 다루는 역할을 맡는다.



앞서 국토교통부는 지난해 11월 부지 조성 공사 재추진 방안을 발표하면서 공사의 안전과 품질을 점검하고 현장 변수에 신속히 대응하기 위한 협의체 운영 계획을 밝힌 바 있다.



부산시는 부지 조성과 접근 철도, 접근 도로 등 3대 핵심 사업이 정상 궤도에 올라섰다고 보고 협의체를 중심으로 사업 추진 속도를 높인다는 계획이다.



박재홍 부산시 신공항추진본부장은 “사업추진협의체를 통해 주요 현안에 신속하게 대응해 가덕도신공항이 조기에 개항할 수 있도록 하겠다”고 말했다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr 902 응원 하기 정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best. 가덕도신공항 사업 추진을 위한 범정부 협의체가 가동되면서 사업 관리 체계가 한층 강화된다.부산시는 ‘가덕도신공항 거버넌스’ 제1차 전체회의가 15일 오후 부산역 회의실에서 열린다고 밝혔다. 회의에는 국토교통부와 해양수산부, 부산·울산·경남, 가덕도신공항건설공단, 건설기술연구원, 국토연구원, 교통연구원, 해양수산개발원 등 관계기관이 참석한다.이번 회의에서는 부지 조성 공사 추진 현황을 비롯해 공항 중심 개발과 토지 이용 계획, 물류체계 구축 로드맵 등이 논의될 예정이다. 접근 철도와 도로 등 기반시설 구축 상황도 함께 점검한다.가덕도신공항 거버넌스는 2024년 12월 국토교통부와 해양수산부, 부울경, 가덕도신공항건설공단 간 업무협약을 기반으로 구성됐다. 현재 42개 기관이 참여해 전체회의와 5개 분과회의 체계로 운영되고 있다. 지난해에는 총 17차례 회의를 열어 공항 건설과 연계한 물류·산업·관광 활성화 방안을 논의해왔다.이날 회의에서는 별도의 ‘가덕도신공항 사업추진협의체’ 구성 방안도 함께 논의된다. 협의체는 국토교통부와 부산시, 가덕도신공항건설공단 등 핵심 기관이 참여해 공사 과정에서 발생하는 주요 쟁점을 집중적으로 다루는 역할을 맡는다.앞서 국토교통부는 지난해 11월 부지 조성 공사 재추진 방안을 발표하면서 공사의 안전과 품질을 점검하고 현장 변수에 신속히 대응하기 위한 협의체 운영 계획을 밝힌 바 있다.부산시는 부지 조성과 접근 철도, 접근 도로 등 3대 핵심 사업이 정상 궤도에 올라섰다고 보고 협의체를 중심으로 사업 추진 속도를 높인다는 계획이다.박재홍 부산시 신공항추진본부장은 “사업추진협의체를 통해 주요 현안에 신속하게 대응해 가덕도신공항이 조기에 개항할 수 있도록 하겠다”고 말했다.부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지