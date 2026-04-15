구리값 뛰자 교명판 416개 훔친 일당 검거
전국을 돌며 다리에 붙어있는 교명판을 훔친 30대 일당이 경찰에 덜미를 잡혔다.
삼척경찰서는 특수절도 혐의로 30대 A‧B씨를 구속했다고 15일 밝혔다.
이들은 교량의 동판을 훔쳐 판매금을 나눠 갖기로 공모하고 지난 3월 21일부터 4월 7일까지 강원도 삼척 등 전국 22개 시군을 돌며 교명판과 교량 설명판 416개를 훔쳐 고물상에 팔아 2000만원의 범죄 수익을 챙긴 혐의를 받는다.
구리로 만든 교명판은 다리 이름을 표시한 표지판으로 교량의 위치, 이용정보를 제공하는 역할을 한다. 설명판은 교량의 구조, 구성, 유형을 안내하는 표지판이다.
경찰은 지난 3일 교명판이 없어졌다는 신고를 접수하고, CCTV 등을 분석해 범행 장면을 확인 후 동선을 추적했다.
이어 지난 8일 이들의 주거지인 경기 안산과 인천에서 A씨와 B씨를 각각 긴급체포했다.
또 피의자 동선 추적 중 훔친 동판이 고물상을 거쳐 제련공장으로 거래된 사실을 확인하고 피해품 전량을 압수했다.
전직 보험 설계사인 이들은 “최근 구릿값이 상승함에 따라 범행을 저질렀다”고 진술한 것으로 알려졌다.
경찰은 지난 10일 법원으로부터 이들에 대한 구속 영장을 발부받아 여죄를 수사하고 있다.
경찰은 고명판 등을 매입한 고물상 업주도 장물취득 혐의로 수사할 예정이다.
삼척=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
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