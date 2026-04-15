트럼프 “이란 전쟁 거의 끝나가는 단계”…‘그랜드 바겐’ 임박했나

트럼프, 폭스비즈니스·뉴욕포스트 인터뷰 “이란, 핵무기 가질 수 없어”…20년 우라늄 농축 유예안에 반대

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 13일(현지시간) 백악관에서 취재진 질문을 받는 모습. 연합뉴스

트럼프 대통령은 이날 일부 사전 공개된 폭스비즈니스 인터뷰에서 전쟁 종료 임박을 시사하며 “

파키스탄 이슬라마바드에서 취재 중인 뉴욕포스트 기자와 전화 인터뷰에서도 이란과의 종전 협상 관련해 “당신은 거기에 있어야 한다”며 “앞으로 이틀 안에 뭔가 일어날 수도 있고 우리가 그곳으로 갈 가능성이 더 커졌기 때문”이라고 말했다.

군 최고위 인사가 아심 무니르 파키스탄군 총사령관이라고 전했다.

총사령관은 미국과 이란 간 1차 종전 협상 성사 과정에서도 핵심적인 역할을 했다.

다시 전화를 걸어와 이같이 전했다고 뉴욕포스트는 전했다.

일어나고 있지만 알다시피 조금 느리다”며 향후 협상은 유럽에서 열릴 가능성이 크다고 말했다. 그는 2차

이란이 승리했다고 느끼게 하고 싶지 않다”고 답했다.

미국과 이란은 지난 11∼12일 이슬라마바드에서 21시간 협상을 벌였지만 합의 도출에 실패했다. 이후 미국은 이란 해상에 대한 봉쇄에 나섰지만 물밑에서는 이란과 협상을 이어가고 있다는 보도가 이어졌다.