지게차도 ‘수소·전기’차 시대… 제주, 무공해 건설기계 보급
전기버스와 전기승용차에 이어 건설 중장비에도 친환경 연료 바람이 분다.
제주도는 올해 총 4억2000만원을 투입해 수소지게차와 전기지게차 등 총 12대에 구매 비용을 지원하는 내용의 ‘무공해 건설기계 보급 사업’을 본격 추진한다고 15일 밝혔다.
수소지게차는 대당 구입가가 2억1000만원으로, 두산밥캣코리아의 3t급 2개 모델이 지원 대상이다. 도는 대당 1억6000만원을 지원한다.
전기지게차는 HD현대사이트솔루션과 클라크머티리얼핸드링아시아의 2.5t~9t급까지 29개 모델이 지원 대상이다. 구매가는 4000만원~1억원대이며, 도는 모델에 따라 400만원에서 2500만원까지 차등 지원할 계획이다.
이번 사업은 내연기관 건설기계를 수소·전기 장비로 전환해 미세먼지와 온실가스를 줄이고, 작업현장의 탄소배출 구조를 개선하기 위해 추진된다.
신청은 제작·수입사를 통해 가능하며, 신청 접수 순서대로 지원이 이뤄진다. 지원 대상 모델과 금액은 무공해차 통합 누리집에서 확인할 수 있다.
올해 3월 말 기준 제주지역 전기차 등록 대수는 총 4만5283대다. 역외 차량을 제외한 전체 차량의 10.95%를 차지하며, 전국에서 가장 높은 수준이다.
차종별로는 승용차가 3만3314대로 가장 많고, 화물 1만1528대, 버스 360대, 승합 42대, 소방차와 노면청소차 등 특수차량이 39대다.
수소차는 2025년말 기준 총 94대가 운행 중이다. 승용차 71대, 버스 22대, 청소차가 1대다.
제주도는 올해 수소차 84대에 대해 보조금을 지원하고 있으며, 이들 차량은 제주에서 재생에너지를 활용해 생산된 그린수소를 연료로 사용한다.
임홍철 제주도 기후환경국장은 “작업현장의 대기오염 저감을 위해 노후 장비는 저공해 조치를 하고, 신규 장비는 무공해로 전환하는 방식으로 추진하고 있다”며 “탄소 없는 섬 제주 실현과 도민이 숨쉬기 편한 대기환경 조성을 위해 적극적인 동참을 바란다”고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사