시사 전체기사

국내 취재진 만난 라파엘 그로시 IAEA 사무총장

입력:2026-04-15 12:28
공유하기
글자 크기 조정

라파엘 그로시 국제원자력기구(IAEA) 사무총장이 15일 서울 종로구 포시즌스 호텔 서울에서 기자간담회를 하고 있다.



이한형 기자 goodlh2@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?



더 보기

많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
부산 고등학생, ‘당근’서 승용차 구매해 무면허 운전하다 덜미
다락방 속 포켓몬 카드, 28년 만에 결혼자금 5000만원 됐다
국힘, 李대통령 ‘국민 전과’ 발언에 “본인 전과 물타기”
‘아침엔 편의점, 점심은 거지맵, 저녁엔 마감할인’
트럼프 “이틀 안에 파키스탄에서 뭔가 일어날 수도” 2차 협상 강력 시사
자유를 찾아 사육장 탈출?… 대한민국은 지금 ‘늑구’ 열풍
“로또 청약” “30년 구축”… 서울 내 집 수요자들 극과 극 행보
‘한국인 모욕’ 소말리 참교육 당할까… 검, 징역 3년 구형
국민일보 신문구독