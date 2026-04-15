시사 전체기사 국내 취재진 만난 라파엘 그로시 IAEA 사무총장 입력:2026-04-15 12:28 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 라파엘 그로시 국제원자력기구(IAEA) 사무총장이 15일 서울 종로구 포시즌스 호텔 서울에서 기자간담회를 하고 있다.이한형 기자 goodlh2@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 더 보기 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 국힘 탈당 후보에 ‘파란 점퍼’ 내미는 與… 보수 강세 험지 공략 2 李대통령 “서류 복사 직원까지…다주택자 빼라” 3 이 대통령 “서류 복사하는 직원까지…다주택자 다 빼야” 4 李대통령 “웬만한 사람 전과 있어…형사처벌 너무 남발” 5 신현송, 영국 국적 딸 한국인인 척 자필 ‘불법 전입신고’ 해당분야별 기사 더보기 1 고학력 여성에 밀려 일터에서 사라지는 2030 남성들 2 영업이익 세계 1등 코앞인데… 아직 머나먼 ‘30만 전자’ 3 ‘투자달인’ 신현송, 강남 아파트 갭투자로 22억 차익 4 [단독] K배터리 3사, 美 ‘금지외국기관’ 확정 앞두고 공동 의견서 제출 5 한달새 600%↑ 불기둥, ‘광통신’ 뭐길래? “AI시대 핵심” vs “테마주 조심” 해당분야별 기사 더보기 1 ‘소방관 순직’ 완도 냉동창고 화재 실화 혐의 중국인 구속 2 ‘한국인 모욕’ 소말리 참교육 당할까… 검, 징역 3년 구형 3 첫 법정 대면…尹, 김건희 바라보며 옅은 미소 4 “마취총 빗나가” 엿새만에 발견된 ‘늑구’ 다시 포위망 밖으로 5 자유를 찾아 사육장 탈출?… 대한민국은 지금 ‘늑구’ 열풍 해당분야별 기사 더보기 1 [속보] “이란, 호르무즈 해상 운송 일시 중단 검토중” 2 ‘트럼프폰’ 새 디자인 공개… 성조기 새긴 황금폰 3 [속보] “트럼프, 이란과 ‘작은 합의’ 아닌 ‘포괄적 합의’ 원해” 4 트럼프 “이틀 안에 파키스탄에서 뭔가 일어날 수도” 2차 협상 강력 시사 5 미군 감시망 뚫은 中 유조선? 호르무즈 탈출 성공 해당분야별 기사 더보기 1 ‘그대들은…’ 지브리 영감님의 7년 기록 “은퇴 번복은 습관, 창작은 숙명” 2 “BTS, 세계에 구애하다 K팝과 멀어져” 3 “17년 간절히 기다려… 왠지 보상받은 기분” 4 하지원 “매 작품 에너지 다 쏟아”…연기 30년, 늘 ‘클라이맥스’ 5 “살아있으니 더 하라”는 말에 다시 연필 쥔 미야자키 해당분야별 기사 더보기 1 요시토모 150억 vs 백남준 6억6000만원… 이상한 미술시장 2 ‘피아노 듀오의 아이콘’ 라베크 자매, 18년 만의 내한 3 고불소 치약, 양치 중 소량 삼켜도 문제 없을까? 4 ‘소변 불안’ 150만 해방되게… 배뇨시간 알람 웨어러블 나온다 5 “라이브 공연 현장감, AI는 재현 못하죠” 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 부산 고등학생, ‘당근’서 승용차 구매해 무면허 운전하다 덜미 다락방 속 포켓몬 카드, 28년 만에 결혼자금 5000만원 됐다 국힘, 李대통령 ‘국민 전과’ 발언에 “본인 전과 물타기” ‘아침엔 편의점, 점심은 거지맵, 저녁엔 마감할인’ 트럼프 “이틀 안에 파키스탄에서 뭔가 일어날 수도” 2차 협상 강력 시사 자유를 찾아 사육장 탈출?… 대한민국은 지금 ‘늑구’ 열풍 “로또 청약” “30년 구축”… 서울 내 집 수요자들 극과 극 행보 ‘한국인 모욕’ 소말리 참교육 당할까… 검, 징역 3년 구형 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요