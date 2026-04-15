“멜로니, 너마저” 친구는 사라지고 적은 늘어나는 트럼프

트럼프 “멜로니, 내가 생각했던 것과는 달라…용납할 수 없다”

트럼프가 공개 지지했던 오르반 헝가리 총리는 선거 참패

마크롱 프랑스 대통령, 키어 스타머 영국 총리와도 관계 악화

마가 진영 ‘빅스피커’와도 공개 비난전

조르자 멜로니 이탈리아 총리와 도널드 트럼프 미국 대통령. 연합뉴스

도널드 트럼프 대통령이 자신의 교황 비난 발언을 지적한 조르자 멜로니 이탈리아 총리를 맹비난하면서 두 정상의 ‘밀월 관계’가 사실상 끝내는 모습이다. 유럽에서 손에 꼽는 ‘친(親) 트럼프’로 평가받던 멜로니 총리마저 이란 전쟁 이후 트럼프 대통령과 거리를 두면서 유럽 정상과 트럼프의 사이는 점점 멀어지고 있다. 트럼프는 이란 전쟁 탓에 미국 내에서도 강성 지지층 ‘마가(MAGA)’ 진영의 돈독했던 이들과도 척을 진 상태다.



트럼프는 14일(현지시간) 이탈리아 일간 코리에레 델라 세라와의 인터뷰에서 “(멜로니 총리는) 내가 생각했던 것과는 매우 달라 충격받았다”며 “용기 있는 사람인 줄 알았는데 내가 틀렸다”고 말했다. 트럼프는 “멜로니는 이번 전쟁에서 우리를 도우려 하지 않았다”며 이란 전쟁에서 이탈리아 정부가 협조하지 않았다고 주장했다.



특히 트럼프는 교황을 비난한 자신의 발언에 대해 멜로니 총리가 “용납할 수 없다”고 지적한 것에 대해 불쾌감을 나타냈다. 그는 “용납할 수 없는 사람은 바로 (멜로니) 본인”이라며 “그는 이란이 핵무기를 보유하든 말든 기회가 된다면 2분 안에 이탈리아를 날려버리든 말든 상관하지 않기 때문”이라고 말했다. 멜로니 총리는 전날 “교황은 가톨릭교회의 수장이다. 그가 평화를 촉구하고 모든 형태의 전쟁을 규탄하는 것은 당연하고 정상적인 일”이라며 트럼프의 발언이 용납될 수 없다고 생각한다”고 비판한 바 있다.



멜로니 총리는 트럼프가 유럽 정상 중 가장 가깝게 여긴 인사다. 보수 성향인 멜로니는 지난해 1월 트럼프 취임식에 직접 참석하기도 했다. 트럼프는 멜로니 총리에 대해 “환상적인 여성”이라고 칭찬한 바 있다. 하지만 이란 전쟁 이후 이탈리아가 미군의 시칠리아 공군 기지 사용을 불허하면서 트럼프와 멜로니 사이에도 균열이 시작됐다.

빅토르 오르반 헝가리 총리와 도널드 트럼프 미국 대통령의 사진을 합성한 티셔츠. 연합뉴스

‘유럽의 트럼프’라고 불렸던 빅토르 오르반 헝가리 총리마저 지난 12일 총선 패배로 물러나게 됐다. 트럼프는 트루스소셜로 ‘절친’ 오르반 총리를 공개 지지하고 J D 밴스 부통령까지 헝가리로 보내 지원사격을 했지만 오르반 총리는 선거에서 참패했다. 압승한 헝가리 야당 ‘티서’의 머저르 페테르 대표는 “트럼프 대통령에게 직접 전화하지는 않겠지만 백악관에서 전화가 온다면 통화하겠다”고 밝히는 등 오르반의 친 트럼프 행보와는 거리를 두겠다는 뜻을 밝혔다.



트럼프와 유럽 주요 정상들의 관계는 이란 전쟁 이후 악화일로다. 트럼프는 이란 전쟁을 지지하지 않은 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령을 겨냥해 지난 1일 “아내에게 학대당한다”고 공개 조롱했고, 마크롱 대통령은 “대답할 가치가 없다”고 일축했다. 트럼프는 키어 스타머 영국 총리가 이란 전쟁을 지원하지 않자 “윈스턴 처칠이 아니다” “결정력 없는 무능한 리더”라고 비난한 바 있다. 스타머 총리도 지지 않고 “푸틴(러시아 대통령)이나 트럼프의 행동 때문에 전국 가정과 기업이 에너지 요금이 오르내리는 걸 지켜봐야 한다는 사실이 진저리가 난다”고 비판하기도 했다.



트럼프는 이란 전쟁에 대한 견해차로 국내 우군이었던 마가의 주요 논객들과 ‘돌아올 수 없는 다리’를 건넜다. 트럼프는 지난 9일 트루스소셜에 “나는 왜 터커 칼슨, 메긴 켈리, 캔디스 오언스, 알렉스 존스가 수년 동안 줄곧 나를 공격해왔고, 특히 이들이 넘버원 테러 지원국인 이란의 핵무기 보유를 멋진 일이라고 생각하는지 안다”며 “아이큐가 낮다는 공통점이 있기 때문이다. 그들은 멍청이들”이라고 주장했다.



트럼프가 언급한 이들은 마가 진영의 ‘빅 스피커’로 그동안 트럼프의 국정 운영을 옹호해왔지만 이란 전쟁은 강하게 비판해왔다.



워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 도널드 트럼프 대통령이 자신의 교황 비난 발언을 지적한 조르자 멜로니 이탈리아 총리를 맹비난하면서 두 정상의 ‘밀월 관계’가 사실상 끝내는 모습이다. 유럽에서 손에 꼽는 ‘친(親) 트럼프’로 평가받던 멜로니 총리마저 이란 전쟁 이후 트럼프 대통령과 거리를 두면서 유럽 정상과 트럼프의 사이는 점점 멀어지고 있다. 트럼프는 이란 전쟁 탓에 미국 내에서도 강성 지지층 ‘마가(MAGA)’ 진영의 돈독했던 이들과도 척을 진 상태다.트럼프는 14일(현지시간) 이탈리아 일간 코리에레 델라 세라와의 인터뷰에서 “(멜로니 총리는) 내가 생각했던 것과는 매우 달라 충격받았다”며 “용기 있는 사람인 줄 알았는데 내가 틀렸다”고 말했다. 트럼프는 “멜로니는 이번 전쟁에서 우리를 도우려 하지 않았다”며 이란 전쟁에서 이탈리아 정부가 협조하지 않았다고 주장했다.특히 트럼프는 교황을 비난한 자신의 발언에 대해 멜로니 총리가 “용납할 수 없다”고 지적한 것에 대해 불쾌감을 나타냈다. 그는 “용납할 수 없는 사람은 바로 (멜로니) 본인”이라며 “그는 이란이 핵무기를 보유하든 말든 기회가 된다면 2분 안에 이탈리아를 날려버리든 말든 상관하지 않기 때문”이라고 말했다. 멜로니 총리는 전날 “교황은 가톨릭교회의 수장이다. 그가 평화를 촉구하고 모든 형태의 전쟁을 규탄하는 것은 당연하고 정상적인 일”이라며 트럼프의 발언이 용납될 수 없다고 생각한다”고 비판한 바 있다.멜로니 총리는 트럼프가 유럽 정상 중 가장 가깝게 여긴 인사다. 보수 성향인 멜로니는 지난해 1월 트럼프 취임식에 직접 참석하기도 했다. 트럼프는 멜로니 총리에 대해 “환상적인 여성”이라고 칭찬한 바 있다. 하지만 이란 전쟁 이후 이탈리아가 미군의 시칠리아 공군 기지 사용을 불허하면서 트럼프와 멜로니 사이에도 균열이 시작됐다.‘유럽의 트럼프’라고 불렸던 빅토르 오르반 헝가리 총리마저 지난 12일 총선 패배로 물러나게 됐다. 트럼프는 트루스소셜로 ‘절친’ 오르반 총리를 공개 지지하고 J D 밴스 부통령까지 헝가리로 보내 지원사격을 했지만 오르반 총리는 선거에서 참패했다. 압승한 헝가리 야당 ‘티서’의 머저르 페테르 대표는 “트럼프 대통령에게 직접 전화하지는 않겠지만 백악관에서 전화가 온다면 통화하겠다”고 밝히는 등 오르반의 친 트럼프 행보와는 거리를 두겠다는 뜻을 밝혔다.트럼프와 유럽 주요 정상들의 관계는 이란 전쟁 이후 악화일로다. 트럼프는 이란 전쟁을 지지하지 않은 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령을 겨냥해 지난 1일 “아내에게 학대당한다”고 공개 조롱했고, 마크롱 대통령은 “대답할 가치가 없다”고 일축했다. 트럼프는 키어 스타머 영국 총리가 이란 전쟁을 지원하지 않자 “윈스턴 처칠이 아니다” “결정력 없는 무능한 리더”라고 비난한 바 있다. 스타머 총리도 지지 않고 “푸틴(러시아 대통령)이나 트럼프의 행동 때문에 전국 가정과 기업이 에너지 요금이 오르내리는 걸 지켜봐야 한다는 사실이 진저리가 난다”고 비판하기도 했다.트럼프는 이란 전쟁에 대한 견해차로 국내 우군이었던 마가의 주요 논객들과 ‘돌아올 수 없는 다리’를 건넜다. 트럼프는 지난 9일 트루스소셜에 “나는 왜 터커 칼슨, 메긴 켈리, 캔디스 오언스, 알렉스 존스가 수년 동안 줄곧 나를 공격해왔고, 특히 이들이 넘버원 테러 지원국인 이란의 핵무기 보유를 멋진 일이라고 생각하는지 안다”며 “아이큐가 낮다는 공통점이 있기 때문이다. 그들은 멍청이들”이라고 주장했다.트럼프가 언급한 이들은 마가 진영의 ‘빅 스피커’로 그동안 트럼프의 국정 운영을 옹호해왔지만 이란 전쟁은 강하게 비판해왔다.워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지