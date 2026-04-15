정명근 “화성, ‘기업하기 더 좋은 도시’ 건설 매진”

간담회에서 기업인들의 애로사항을 청취한 뒤 “뿌리산업에서 항공모함과 우주항공까지 만들 수 있는 것이 화성시라는 자부심을 느낀다”며 “화성특례시는 기업인들의 양질의 일자리 창출로 인구를 유입한 덕분에 성장할 수 있었다”고 감사의 뜻을 전했다.

정명근 더불어민주당 화성특례시장 후보가 “화성특례시 기업인들이 대한민국을 이끌어 갈 수 있도록 ‘기업하기 더 좋은 도시’ 건설에 더욱 매진하겠다”고 말했다.정명근 후보는 15일 중소기업지원 자문단(위원장 김장현)과 소공인기술혁신협의회(회장 강성만) 회원 30여 명과 간담회에서 “기업 현장의 목소리를 듣고 즉각적으로 시정·개선하기 위해 기업 지원관제와 SOS팀을 운영하고 있다”며 이같이 밝혔다.그는김장현 위원장은 "정명근 시장께서 기업하기 좋은 도시를 만들기 위해 자문단 구성을 이끌어 주셨고 기업이 성장하고 화성에서 기업을 운영한다는 자부심을 가질 수 있도록 많은 지원을 해 주셨다”고 감사 인사를 전했다.강성만 회장도 “겨울철 눈이 오면 도로와 함께 공단부터 눈을 치운 것이 기업하기 좋은 도시라는 상징적 이미지를 보여준 것”이라고 말했다.이 자리에서 회원들은 제조업 인력 부족 해소를 위한 인프라 구축과 고급 인력 양성을 위한 화성형 채용계약학과 신설 등을 건의했으며, 정 후보는 적극 검토하겠다고 화답했다.화성=강희청 기자 kanghc@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지