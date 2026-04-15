李대통령 “적극행정으로 이 자리왔지만, 그것 때문에 평생 고생”

이재명 대통령이 15일 청와대에서 열린 규제합리화위원회 제1차 전체회의에서 발표 자료화면을 보고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령은 15일 청와대에서 주재한 규제합리화위원회 회의에서 “공직자들이 어떤 마인드로 공무에 임하는지는 그 나라의 운명을 결정할 정도로 중요한 일”이라고 말했다.

이날 이 대통령은 공직자들이 ‘적극 행정’에 나설 분위기를 조성해야 한다고 강조했다.