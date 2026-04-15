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李대통령 “적극행정으로 이 자리왔지만, 그것 때문에 평생 고생”

입력:2026-04-15 12:18
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이재명 대통령이 15일 청와대에서 열린 규제합리화위원회 제1차 전체회의에서 발표 자료화면을 보고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 공직사회의 소극적 문화가 국가 경쟁력을 약화시킬 수 있다며 ‘적극 행정’ 확대 필요성을 강하게 강조했다.

이재명 대통령은 15일 청와대에서 주재한 규제합리화위원회 회의에서 “공직자들이 어떤 마인드로 공무에 임하는지는 그 나라의 운명을 결정할 정도로 중요한 일”이라고 말했다.

이날 이 대통령은 공직자들이 ‘적극 행정’에 나설 분위기를 조성해야 한다고 강조했다.

회의에서 이종원 호서대 빅데이터AI학부 교수가 “우리나라의 적극 행정에 대한 보상 시스템이 조금 이상하다. 유튜버 ‘충주맨’도 최근 사임을 하지 않았느냐”고 언급하자 이 대통령은 “아주 재밌는 말씀을 해주셨다”며 “지금 공직사회가 사실 매우 억압적인 문화로, (공무원들은) ‘절대 문제가 되는 일은 하지 말자’고 하고 있다. 매우 심각한 문제”라고 답했다.

이 대통령은 “제가 적극 행정을 하다가 국민의 평가를 받아 이 자리에 오기도 했지만, 또 한편으로는 그것 때문에 평생을 고생하고 있지 않느냐”고 말하기도 했다. 이는 ‘대장동 의혹’ 등으로 수사와 재판을 받아온 점을 염두에 둔 발언으로 풀이된다.

이 대통령은 “열심히 하면 문제가 돼 수사, 감사를 받고 열심히 안 하면 문제가 되지 않는다”며 “국무조정실이 잘 챙겨달라”고 당부했다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

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