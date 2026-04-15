경주시, 중소기업 기숙사 개선·화재보험료 지원
경북 경주시가 지역 중소기업의 경쟁력 강화와 경영 안정을 위해 올해 총 17개 사업에 시비 86억원을 지원한다고 15일 밝혔다.
시는 특히 올해 ‘기숙사 환경개선 지원’과 ‘화재보험료 지원’ 사업을 새롭게 추진해 기업 현장의 실질적인 애로 해소에 나선다.
기숙사 환경개선 지원사업은 중소 제조업체가 보유한 기숙사의 식당‧화장실‧샤워실 보수와 도배‧장판 교체, 전기‧소방시설 개보수 등을 지원한다. 업체당 최대 2000만원까지 지원한다.
화재보험료 지원사업은 1년 이상 유지된 화재보험에 대해 구간별 차등 지원을 제공하며, 최대 400만원까지 지원받을 수 있다. 두 사업 모두 예산 소진 시까지 경상북도경제진흥원을 통해 신청 가능하다.
시는 오는 8월쯤 한수원 경주상생협력기금 사업을 추진해 기업당 최대 10억원까지 대출을 지원할 예정이다. 지역 중소기업의 자금난 완화와 경영 안정에 도움이 될 것으로 기대한다.
경주시 관계자는 “기업과 근로자 모두에게 도움이 되는 실질적인 지원사업을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 말했다.
경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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