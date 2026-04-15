유은혜 “생존수영, 공교육 안에 체계적으로 도입”
유은혜 경기도교육감 예비후보가 “생존수영을 공교육 안에 체계적으로 도입하는 방안을 적극 검토하겠다”고 말했다.
유은혜 예비후보는 지난 14일 선거사무소에서 열린 어린이수영협회 지지선언 및 간담회에서 “생존수영은 단순한 체험활동이 아니라 아이들의 생명을 지키는 필수 교육”이라며 이같이 밝혔다.
이날 간담회는 생존수영 교육의 현장 운영 실태를 공유하고 제도 개선 방향과 정책 제안을 모색하기 위해 마련됐다.
이 자리에서 어린이수영협회는 현장에서 생존수영 교육을 운영해 온 경험을 바탕으로, 제도의 미비와 운영의 불안정성으로 인해 교육의 지속성과 질이 충분히 보장되지 못하고 있는 현실을 지적했다.
그러면서 어린이수영협회는 생존수영 교육이 단순한 체험활동을 넘어 모든 학생의 생명을 지키는 필수 공교육임을 분명히 했다.
이어 이를 위해 학교와 지역 수영시설 간 협력체계 구축, 지역 간 교육격차 해소, 체계적이고 지속 가능한 교육과정 운영이 반드시 필요하다고 주장했다.
이에 유은혜 예비후보는 “아이들의 생명과 안전을 지키는 것을 경기교육의 최우선 가치로 삼겠다”며 “현장의 목소리를 바탕으로 생존수영 관련 체계적인 교육 시스템을 구축하겠다”고 강조했다.
이날 어린이수영협회는 “생존수영 교육의 공공성과 지속가능성을 강화할 의지와 역량을 갖춘 후보”라며 유 예비후보에 대한 공식 지지를 선언했다.
강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
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