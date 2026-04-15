인천시교육청, 계양테크노밸리에 유치원 2곳 신설 확정
인천시교육청은 계양테크노밸리 공공주택지구의 유아 교육 환경 개선과 공교육 내실화를 위해 공립단설유치원 (가칭)계양1유치원과 (가칭)계양2유치원 2곳의 신설을 확정했다고 15일 밝혔다.
이번 신설안은 시교육청 자체투자심사를 통과하며 본격적인 설립 궤도에 올랐다. 대규모 택지 개발 지구인 계양테크노밸리 입주에 따른 유입 원아를 적기 수용하고 공립유치원에 대한 지역 학부모들의 교육 수요를 충족하기 위해 추진 중이다.
계양1유치원(동양동 454-2 일대)과 계양2유치원(병방동 67-2 일대)은 각각 18학급(일반학급 15학급·특수학급 3학급) 규모다. 오는 2029년 9월 개원을 목표로 추진된다. 시교육청은 입주 시기에 맞춰 안정적인 교육 서비스를 제공할 계획이다.
시교육청 관계자는 “이번 공립단설유치원 신설은 계양신도시 유아 교육의 공공성을 강화하는 중요한 이정표가 될 것”이라며 “학부모님들이 안심하고 아이를 맡길 수 있는 쾌적하고 안전한 교육 환경을 조성하기 위해 개원 시기까지 최선을 다하겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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