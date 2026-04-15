경주 감포항 ‘시간의 터널’ 조성…5월부터 운영
경북 경주시는 감포읍 용오름 광장에 조성한 몰입형 미디어 공간 ‘시간의 터널’을 다음 달부터 정식 운영한다고 15일 밝혔다. 이번 달은 시범 운영한다.
시간의 터널은 ‘감포권역 명품어촌테마마을 조성사업’의 일환으로, 총사업비 7억9200만원이 투입됐다.
감포항 개항 100주년을 기념해 지역의 역사와 문화, 관광 자원을 결합한 체험형 전시공간으로 꾸몄다. 길이 30m 규모의 공간에 3면 대형 스크린(총 16m)이 설치돼 있으며, 20명 이상이 동시에 관람할 수 있다.
별도의 인력 없이 운영이 가능하고, AI CCTV와 통합제어 시스템으로 안전성과 운영 효율성도 강화했다.
상영 콘텐츠는 감포 지역 설화인 ‘사룡굴’을 모티프로 한 6K 고해상도 영상 3편으로 구성됐다. 동서남북을 지키는 네 마리 용 이야기를 바탕으로 과거와 현재를 잇는 시간의 흐름 속에서 감포의 정체성과 미래 비전을 영상으로 풀어냈다.
관람객은 바닷속과 하늘을 넘나드는 연출을 통해 감포항 100년의 역사와 변화 과정을 체험할 수 있다.
최혁준 경주시장 권한대행은 “시간의 터널은 감포항의 역사와 문화를 미디어 기술로 재해석한 체험형 공간”이라며 “감포항을 찾는 관광객들에게 새로운 볼거리와 체험 기회를 제공할 것으로 기대한다”고 말했다.
경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사