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인천 송도에 애니모션텍 신사옥 준공…생산·연구개발 거점

입력:2026-04-15 11:42
수정:2026-04-15 11:49
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애니모션텍이 신사옥. 인천경제청 제공

인천 송도국제도시에 첨단 자동화 장비·부품 기업인 애니모션텍이 신사옥을 준공하고 본격적인 생산 및 연구개발에 나선다.

인천경제자유구역청은 15일 송도 지식정보산업단지 내 애니모션텍 신사옥에서 준공식을 개최했다. 행사에는 애니모션텍 신계철 회장과 신동혁 대표이사를 비롯해 신재경 인천시 글로벌도시정무부시장, 윤백진 인천경제청장 직무대행(차장) 등 80여명이 참석했다.

애니모션텍은 반도체, FPCB(연성회로기판), 디스플레이 장비에 적용되는 레이저 가공 장비 및 모션제어 부품을 전문적으로 생산하는 기업이다. 지난 2007년 설립 이후 지속적인 기술개발을 통해 국내 자동화 장비 산업 경쟁력 강화에 기여하고 있다.

송도 신사옥은 부지 5414㎡에 미국 에어로텍의 외국인직접투자(FDI) 글로벌 협력 프로젝트로 건립이 추진됐다. 첨단 자동화 장비 및 핵심 부품의 생산시설과 함께 연구개발 기능을 갖춘 복합 거점으로 구축됐다. 향후 레이저 가공 및 고정밀 모션제어 기술 분야의 기술 고도화를 통해 첨단 자동화 분야 경쟁력 향상에 기여할 것으로 기대된다.

신 대표이사는 “송도 신사옥 준공을 계기로 글로벌 수준의 기술 경쟁력을 확보하고 해외 시장 진출을 더욱 확대해 나갈 계획”이라며 “특히 첨단 산업용 장비 핵심 부품의 국산화를 통해 산업 생태계 발전에 기여하겠다”고 말했다.

윤 대행은 “애니모션텍의 송도 투자와 이번 준공은 인천이 첨단 제조 및 장비 산업의 핵심 거점으로 도약하는 데 중요한 의미를 가진다”며 “앞으로도 글로벌 경쟁력을 갖춘 기업들이 안정적으로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr

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