인천 송도에 애니모션텍 신사옥 준공…생산·연구개발 거점

애니모션텍이 신사옥. 인천경제청 제공

송도 신사옥은 부지 5414㎡에 미국 에어로텍의 외국인직접투자(FDI) 글로벌 협력 프로젝트로 건립이 추진됐다.

첨단 자동화 장비 및 핵심 부품의 생산시설과 함께 연구개발 기능을 갖춘 복합 거점으로 구축됐다. 향후 레이저 가공 및 고정밀 모션제어 기술 분야의 기술 고도화를 통해 첨단 자동화 분야 경쟁력 향상에 기여할 것으로 기대된다.