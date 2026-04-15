부산 고등학생, ‘당근’서 승용차 구매해 무면허 운전하다 덜미

당근마켓서 350만원에 차량 구매

또래 4명이 에쿠스 번갈아 운전

신분·면허 확인 없는 거래 허점

부산의 무면허 10대 고등학생들이 중고거래 플랫폼 ‘당근마켓’을 통해 차량을 구매한 뒤 고속 질주를 벌이다 사고를 낸 상황을 보여주는 가상 이미지. /생성형 AI

부산에서 무면허 10대 고등학생들이 중고거래 플랫폼 ‘당근마켓’을 통해 차량을 구매한 뒤 고속 질주를 벌이다 사고를 낸 사실이 확인됐다. 중고 물품의 개인 간 거래 과정에서 신분 확인 절차가 미흡한 점을 이용한 것으로 파악돼 제도 보완 필요성이 제기된다.



15일 부산 금정경찰서에 따르면 지난달 7일 오전 3시30분쯤 금정구 두구동에서 에쿠스 차량이 진로 변경 중 가로수를 들이받는 사고가 발생했다. 출동한 경찰이 확인한 결과 운전자는 고등학생 A군으로 파악됐다. A군은 친구 3명과 함께 차량을 번갈아 운전한 것으로 조사됐다.



이들은 면허 없이 차량을 번갈아 운전하며 고속으로 차선을 넘나드는 등 위험한 주행을 이어간 것으로 조사됐다. 다른 차량·오토바이를 탄 일행과 도로에서 경주를 벌인 정황도 확인됐다.



문제의 차량은 A군이 지난 2월 중고거래 플랫폼 ‘당근마켓’을 통해 350만원에 구매한 것으로 파악됐다. 개인 간 거래 특성상 신분증이나 면허 확인 절차가 없다는 점을 노린 것으로 보인다. 차량 등록은 평소 알고 지내던 20대 지인의 명의를 빌려 이뤄진 것으로 전해졌다.



이처럼 청소년이 별다른 제약 없이 차량을 취득할 수 있는 구조가 확인되면서 관리 사각지대에 대한 우려도 커지고 있다. 범죄자가 도주 수단이나 범행에 활용하기 위해 차량을 손쉽게 확보할 수 있다는 점에서도 보완책 마련이 필요하다는 지적이다.



경찰은 무면허 운전과 명의 대여 등 위법 여부를 중심으로 정확한 경위를 조사하고 있다. 당근마켓 측은 중고차 거래 모니터링 강화와 범죄 연루 계정에 대한 영구 정지 방침을 밝힌 것으로 전해졌다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr 902 응원 하기 정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best. 부산에서 무면허 10대 고등학생들이 중고거래 플랫폼 ‘당근마켓’을 통해 차량을 구매한 뒤 고속 질주를 벌이다 사고를 낸 사실이 확인됐다. 중고 물품의 개인 간 거래 과정에서 신분 확인 절차가 미흡한 점을 이용한 것으로 파악돼 제도 보완 필요성이 제기된다.15일 부산 금정경찰서에 따르면 지난달 7일 오전 3시30분쯤 금정구 두구동에서 에쿠스 차량이 진로 변경 중 가로수를 들이받는 사고가 발생했다. 출동한 경찰이 확인한 결과 운전자는 고등학생 A군으로 파악됐다. A군은 친구 3명과 함께 차량을 번갈아 운전한 것으로 조사됐다.이들은 면허 없이 차량을 번갈아 운전하며 고속으로 차선을 넘나드는 등 위험한 주행을 이어간 것으로 조사됐다. 다른 차량·오토바이를 탄 일행과 도로에서 경주를 벌인 정황도 확인됐다.문제의 차량은 A군이 지난 2월 중고거래 플랫폼 ‘당근마켓’을 통해 350만원에 구매한 것으로 파악됐다. 개인 간 거래 특성상 신분증이나 면허 확인 절차가 없다는 점을 노린 것으로 보인다. 차량 등록은 평소 알고 지내던 20대 지인의 명의를 빌려 이뤄진 것으로 전해졌다.이처럼 청소년이 별다른 제약 없이 차량을 취득할 수 있는 구조가 확인되면서 관리 사각지대에 대한 우려도 커지고 있다. 범죄자가 도주 수단이나 범행에 활용하기 위해 차량을 손쉽게 확보할 수 있다는 점에서도 보완책 마련이 필요하다는 지적이다.경찰은 무면허 운전과 명의 대여 등 위법 여부를 중심으로 정확한 경위를 조사하고 있다. 당근마켓 측은 중고차 거래 모니터링 강화와 범죄 연루 계정에 대한 영구 정지 방침을 밝힌 것으로 전해졌다.부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지