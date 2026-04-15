정읍시, 국가유공자 주택 개보수…25가구 맞춤형 지원
1억원 투입…가구당 최대 400만원
도배·장판·창호 교체 등 주거환경 개선
전북 정읍시가 국가유공자와 보훈 가족의 주거환경 개선에 나선다.
정읍시는 올해 주거환경 개선 사업 대상자 25가구를 선정하고 맞춤형 집수리에 착수한다고 15일 밝혔다.
이번 사업은 고령 국가유공자와 유가족의 주거 여건을 개선하기 위해 마련됐다. 총 1억원을 투입해 가구당 최대 400만원 범위에서 지원한다.
지원 내용은 도배와 장판 교체, 싱크대·창호 정비 등 주택 내부 소규모 수선이 중심이다.
시는 신청자의 연령과 가구 유형, 거주 기간 등을 종합적으로 고려해 대상자를 선정했으며, 현장 조사를 거쳐 가구별 여건에 맞는 맞춤형 공사를 진행할 계획이다.
사업은 오는 10월까지 완료할 예정이다.
시는 의료비 지원과 위문품 전달 등 보훈 가족을 위한 복지사업도 병행하고 있다.
이학수 정읍시장은 “국가유공자와 보훈 가족에 대한 예우를 강화하고 생활 여건 개선을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.
정읍=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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