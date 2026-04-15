쓰레기 매립장의 변신… 울산시, ‘정원형 여천파크골프장’ 착공
2028 울산국제정원박람회 연계해 97억 투입… 내년 4월 준공
여천쓰레기매립장이 울산을 대표하는 랜드마크로 화려하게 부활한다.
울산시는 15일 남구 여천매립장에서 ‘정원형 여천파크골프장’ 기공식을 열고 정원문화의 요람으로 바꾸는 대대적인 변화의 시작을 알렸다. 시는 이곳을 2028 울산국제정원박람회와 연계해 가장 아름다운 ‘스포츠 정원’으로 재창조한다는 계획이다.
여천파크골프장은 어르신(시니어)을 위한 스포츠에서 ‘3대가 함께 걷고, 함께 즐기는’ 친환경ㆍ정원형 파크골프장으로 조성된다.
총사업비 97억원이 투입되며 3개 코스 27홀 규모로 내년 4월 준공 후 시민에게 전면 개방할 계획이다.
여천파크골프장은 입구부터 기존 시설과는 궤를 달리한다. 네덜란드의 상징인 풍차, 그리스의 신전 기둥, 멕시코의 선인장 등 박람회 참가국들의 정체성을 담은 조형물이 티박스 곳곳에 배치된다.
공을 치며 세계 각국의 정원을 여행하는 듯한 이색적인 경험을 제공한다. 중앙광장에는 울산의 상징인 ‘공업탑’ 모형을 세워, 과거 산업 수도로서의 자부심과 미래 정원 도시로서의 가치를 연결했다.
매립지의 완만한 경사를 활용해 벙커와 해저드를 전략적으로 배치했으며, 홀 사이사이에 조성된 오솔길은 이곳이 매립장이었음을 완전히 잊게 할 만큼 울창한 정원의 느낌을 전달한다.
특히 240m에 달하는 ‘시그니처 롱홀’은 파크골프의 한계를 뛰어넘는 재미를 선사하며 전국의 동호인들을 불러 모으는 집객 효과도 기대된다.
비골프인을 위한 공간도 마련된다. 코스 사이에는 오솔길을, 골프장 외곽에는 둘레길을 조성해 일반 시민도 자유롭게 이용할 수 있도록 한다. 파크골프장이 동호인 전용 공간이라는 기존 인식을 바꾸겠다는 취지다.
울산시는 강동관광단지에도 파크골프장 조성을 추진 중이다. 이곳은 산지 지형을 활용해 높낮이가 있는 코스와 벙커, 해저드 등을 갖춘 ‘산지형 명품 골프장’으로 계획하고 있다.
김두겸 울산시장은 “여천매립장은 과거 울산 성장의 뒷바라지를 하던 곳이었지만, 이제는 시민들에게 휴식과 건강을 되돌려주는 축복의 땅이 될 것”이라며 “국제정원박람회를 통해 전 세계에 울산의 변화된 모습을 보여줄 핵심 자산으로 키워내겠다”고 말했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
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