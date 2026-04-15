[속보]신현송 “중동 리스크 2차 파급 시 통화정책 써야”
신현송 한국은행 총재 후보자는 15일 “중동 리스크가 계속 진행돼서 근원물가나 기대인플레이션 상승으로 전이되고 2차 파급효과가 있으면 통화정책을 써야 한다”고 말했다.
신 후보자는 국회 재정경제기획위원회 인사청문회에서 “통화정책의 핵심은 물가안정”이라며 “한국의 잠재성장률은 장기적으로 상당히 유망하다”고 평가했다.
신 후보자는 “부문 간 양극화 등은 해결해야 할 과제지만, 기술력이 상당히 탁월하고, 앞으로 있을 인공지능(AI) 대전환을 잘 활용할 수 있다”며 “일본과는 다르다”고 말했다.
이어 “일본의 경우 1980년대에 붐을 통해 자산 가격이 높아져서 그것이 꺼지는 상황에서 금융 제도에 여러 부담이 있었고, 해소하는 기간도 상당히 길었다”고도 했다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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