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[속보]신현송 “중동 리스크 2차 파급 시 통화정책 써야”

입력:2026-04-15 11:25
수정:2026-04-15 11:34
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신현송 한국은행 총재 후보자가 15일 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

신현송 한국은행 총재 후보자는 15일 “중동 리스크가 계속 진행돼서 근원물가나 기대인플레이션 상승으로 전이되고 2차 파급효과가 있으면 통화정책을 써야 한다”고 말했다.

신 후보자는 국회 재정경제기획위원회 인사청문회에서 “통화정책의 핵심은 물가안정”이라며 “한국의 잠재성장률은 장기적으로 상당히 유망하다”고 평가했다.

신 후보자는 “부문 간 양극화 등은 해결해야 할 과제지만, 기술력이 상당히 탁월하고, 앞으로 있을 인공지능(AI) 대전환을 잘 활용할 수 있다”며 “일본과는 다르다”고 말했다.

이어 “일본의 경우 1980년대에 붐을 통해 자산 가격이 높아져서 그것이 꺼지는 상황에서 금융 제도에 여러 부담이 있었고, 해소하는 기간도 상당히 길었다”고도 했다.

신지호 기자 pss@kmib.co.kr

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