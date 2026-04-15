국민체육진흥공단, 국민과의 약속 실천 TF 공식 출범
서울올림픽기념국민체육진흥공단(체육공단)은 ‘국민과의 약속 실천 TF’를 공식 출범했다고 15일 밝혔다. 지난 3월 2030년을 목표로 수립한 중장기 전략의 구체적 실현을 위한 13대 과제를 속도감 있게 이행한다는 계획이다.
이번 TF는 경영혁신 스포츠복지 스포츠산업 스포츠재정 스포츠컬처 등 5개 분과로 구성됐다. 전 국민 스포츠 참여 포인트제 고도화, 인공지능(AI)·데이터 기반 국민 체력 관리 혁신, 스마트·지역 재생형 국민체육센터 확충, 케이(K)-스포츠 혁신기업 육성, 기금조성사업 데이터 기반 스마트 건전화 추진, 지역 스포츠 인프라 보급을 통한 지역 활력 제고 등이 주요 과제로 포함돼 있다.
하형주 체육공단 이사장이 직접 팀장으로 나서 TF를 이끈다. 하 이사장은 “이번 TF 출범을 계기로 국민이 필요로 하는 사업들이 차질 없이 이행될 것”이라며 “국민 모두 생활 속에서 스포츠를 즐길 수 있도록 약속한 성과를 반드시 도출하겠다”고 말했다.
체육공단은 이번 TF를 통해 국민 생활체육참여율을 높이고 체력인증 센터와 생활체육시설을 대폭 확충해 국민이 체감할 수 있는 구체적인 성과를 조기에 가시화할 방침이다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
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