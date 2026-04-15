신현송 “실용적 매파 평가 동의 안해…환율 상당히 높은 수준”
신현송 한국은행 총재 후보자는 15일 국회 인사청문회에서 자신을 ‘실용적 매파’로 규정하는 일부 평가에 대해 “동의하지 않는다”고 밝혔다. 최근 원·달러 환율에 대해서는 “상당히 높은 수준”이라고 진단했다.
신 후보자는 이날 국회 인사청문회에 출석해 “매파와 비둘기파로 나누는 이분법은 바람직하지 않다”며 인플레이션 대응은 당시의 경제·금융 상황에 따라 달라져야 한다고 강조했다.
그는 과거 한 언론 인터뷰애서 물가에 대해 선제 대응해야 한다는 취지로 발언했다. 이에 대해선 “2022년 러시아·우크라이나 전쟁 이후 주요국 인플레이션이 두 자릿수로 올라가는 상황이었기 때문에 당시에는 선제적으로 대응하는 게 맞다고 생각했다”고 설명했다.
신 후보자는 이어 “항상 같은 방법으로 대응하는 것은 바람직하지 않다”며 “경제와 금융 상황을 감안해 종합적으로 접근하는 게 맞다. 지금 통화정책에 어떤 시험이 오고 있다”고 덧붙였다.
신 후보자는 중동발 지정학 리스크와 관련해서는 물가 압력이 이어질 가능성을 언급했다. 그는 “일시적인 충격이라면 통화정책으로 대응할 필요는 없지만, 충격이 오래 지속돼 기대 인플레이션과 근원물가에 반영되고 전반적인 인플레이션으로 이어진다면 그때는 반드시 통화정책의 역할도 있을 것”이라고 말했다. 현재 물가 수준과 기대 인플레이션이 모두 높은 상황인 만큼, 충격의 확산 여부가 향후 정책 판단의 핵심 변수라는 설명이다.
다만 스태그플레이션 가능성에 대해서는 선을 그었다. 신 후보자는 “현재로서는 스태그플레이션 가능성은 크지 않다”고 강조했다. 성장과 물가 흐름을 종합적으로 볼 필요가 있다는 취지다.
그는 환율에 대해서는 “최근 몇 개월 동안 환율은 상당히 높은 수준으로 계속 지속된 것이 사실”이라며 “구조적인 요인과 함께 단기적으로 시장의 위험 선호도나 변동도 작용하고 있다”고 분석했다.
아울러 “국내 투자자들의 해외 자산 매입 흐름이 크지 않았는데도 환율이 상승한 점을 보면 위험 회피 심리와 다른 금융채널이 중요하게 작용한 것 같다”고 덧붙였다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
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