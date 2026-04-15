한강 이남 최대 ‘대구농수산물도매시장’ 첨단 물류센터 변신

대구 북구에 위치한 현재 대구농수산물도매시장 모습. 대구시 제공

대구농수산물도매시장이 이전할 달성군 하빈면 부지 모습. 대구시 제공

계획이다. 새로 조성되는 도매시장 물류시스템의 기본이 될

첨단기술을 미리 확보할 수 있게 됐다는 것이 시의 생각이다.