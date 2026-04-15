한강 이남 최대 ‘대구농수산물도매시장’ 첨단 물류센터 변신
한강 이남 최대 공영도매시장으로 불리는 대구농수산물도매시장이 첨단 물류센터로 거듭난다. 첨단 기술을 바탕으로 물류비용을 획기적으로 줄여 경쟁력을 높일 계획이다.
15일 대구시와 대구농수산물유통관리공사에 따르면 최근 대구농수산물도매시장이 농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사(aT)가 주관하는 ‘2026년 온라인도매시장 통합물류센터 시범사업’ 대상이 됐다. 대구는 광주, 강릉과 함께 전국 3대 거점으로 선정돼 도매시장의 디지털 전환을 선도하는 핵심축으로 자리매김할 수 있게 됐다.
9월부터 시범사업으로 운영되는 이 프로젝트는 급증하는 온라인 농산물 거래 수요에 발맞춰 물류 패러다임을 혁신하기 위해 추진되는 것이다. 기존 오프라인 중심의 다단계 유통 구조에서 벗어나 다품종 소량 주문으로 재편되는 온라인 농산물 거래 환경에 대응하는 것이 목적이다.
첨단 물류센터의 핵심은 산지에서 올라온 농산물을 창고에 장기 보관하지 않고 즉시 재분류해 배송하는 ‘크로스도킹(Cross-Docking)’ 시스템이다. 전문 하역 인력과 인공지능(AI) 기반의 피킹 리스트(출고 분류·지시표)가 지역 내 대형병원과 학교(급식), 식자재 마트(B2B) 등 소비처에 맞춘 소분·합포장을 가능하게 한다. 여기에 창고관리(WMS), 운송관리(TMS) 등 클라우드 기반 첨단 정보통신기술(IT) 솔루션까지 더해지면 산지 인력난을 덜어주는 것은 물론 물류비용도 획기적으로 절감할 수 있다.
대구시는 이번 프로젝트를 대구농수산물도매시장 이전사업(대구 달성군)과 연계해 미래형 스마트 도매시장 구축 마중물로 삼을 계획이다. 새로 조성되는 도매시장 물류시스템의 기본이 될 첨단기술을 미리 확보할 수 있게 됐다는 것이 시의 생각이다.
현재 대구 북구 매천동에 위치한 대구농수산물도매시장은 전국 3위의 거래규모(연 1조2000억원 정도)를 자랑하는 공영도매시장이다. 한강 이남 최대 공영도매시장으로 불리며 지역 내 농수산물 유통의 중추적인 역할을 해왔지만 시설 노후화에 따른 화재 위험, 공간(주차) 부족, 물류 혼잡 등으로 이전 요구가 빗발쳤다. 이에 이전사업을 추진했고 첨단 물류시스템을 장착한 스마트 도매시장 조성 계획도 세웠다. 지난해 예비타당성조사를 통과하면서 이전 계획이 가시화됐다. 2032년 이전을 목표로 4460억원이 투입될 예정이다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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