女농구 간판 박지현, LA 스파크스와 계약…WNBA 진출

女농구 간판 박지현, LA 스파크스와 계약…WNBA 진출
한국 여자농구의 간판 가드 박지현이 정식 선수 계약을 맺고 세계 최고의 무대인 미국여자프로농구(WNBA)에 진출한다.
박지현의 매니지먼트사 에픽스포츠는 15일 “박지현이 WNBA 명문구단 LA 스파크스와 루키 스케일 계약을 체결했다”고 밝혔다. 박지현은 WNBA 4개 구단으로부터 관심을 받았는데, 가장 영입에 적극적이었던 스파크스를 택했다. 스파크스는 박지현을 콤보 가드와 윙 자원으로 활용하고 싶다는 메시지를 전한 것으로 알려졌다.
박지현은 “어린 시절부터 꿈꿔왔던 WNBA 무대에 정식 선수가 되어 도전할 수 있게 돼 매우 영광이다. 단순히 경험을 쌓는 것에 그치지 않고, 나의 가치를 증명해 팀의 핵심 전력으로 자리 잡겠다는 소감을 전했다.
2018년 여자프로농구(WKBL) 신인 1순위로 아산 우리은행에 입단한 박지현은 데뷔 시즌 신인왕을 차지하며 존재를 알렸다. 해외 진출의 꿈을 키웠던 그는 2024년부터 뉴질랜드, 호주, 스페인 등 여러 리그에서 활약하며 경쟁력을 입증했다. 183㎝의 장신 가드인 그는 팀 상황에 따라 포워드 역할도 소화할 수 있는 게 강점이다. 국가대표로도 꾸준히 활동해 왔다.
박지현은 이날 미국 현지로 이동해 스파크스의 공식 일정에 합류한다. 이후 시범경기를 거쳐 다가오는 WNBA 정규시즌 준비에 돌입한다. 박지현은 정규시즌 출전에 성공하면 한국인 역대 3호 WNBA리거가 된다. 정선민(은퇴)이 시애틀 스톰, 박지수(청주 KB)가 라스베이거스 에이시스에서 뛴 경력이 있다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사