첨단기술·안전제품 다수…조달청, 혁신제품 60개 지정
인공지능(AI) 기술을 적용한 첨단 제품과 바이오·기후테크 등 다양한 솔루션이 적용된 제품 60개가 혁신제품으로 지정됐다.
조달청은 15일 정부대전청사에서 ‘2026년 제2차 혁신제품 지정서 수여식’을 개최했다.
지정서를 받은 혁신제품 60개는 공급자 제안형, 수요자 제안형, 스카우터 추천 등 다양한 경로로 발굴됐다.
이번에 혁신제품으로 지정된 제품들은 AI와 같은 첨단기술을 활용한 제품과 국민의 건강·안전을 지키는 물품들이 다수를 차지했다.
세부적으로 온디바이스 AI 연동 스마트 산업재해 예방 시스템, 정신건강 AI 자가진단·심리상담 솔루션, AI 안전운전 스마트미러, 딥러닝 기반 농산물 품질검사시스템 등이다. 인체 감응형 화재감시 기능을 갖춘 등기구, 콜드체인 적합 여부 확인용 시간·온도 라벨 등의 제품도 명단에 포함됐다.
제품 가운데 ‘AI 기반 실시간 대장내시경 병변 진단 보조 소프트웨어 의료기기’의 경우 대장내시경 시 실시간으로 내시경 영상을 분석해 병변을 검출한 뒤, 검출 병변의 병리결과를 진단하는 AI 기반의 소프트웨어 의료기기다.
혁신제품으로 지정되면 최대 6년 동안 수의계약이 가능하며 혁신구매목표제, 구매면책 제도 등을 통해 공공판로 개척을 지원받을 수 있게 된다.
또 조달청 예산으로 혁신제품을 구매하면 공공기관이 조달청이 공급한 제품을 직접 사용·실증하는 ‘시범구매사업’을 통해 공공영역에서의 판로도 확대할 수 있다.
조달청은 AI제품을 위한 별도 평가트랙을 신설하는 한편 지방정부와 함께 지역 유망제품을 발굴하는 등 혁신제품 발굴 체계를 향상시킨다는 계획이다. 발굴된 제품이 공공현장에 적극 도입될 수 있도록 시범구매사업과 혁신제품 구매목표제를 확대하며 혁신조달을 활성화한다는 방침이다.
백승보 조달청장은 “민간의 혁신을 정부가 구매하는 혁신조달은 기술개발을 이끄는 중요 정책수단”이라며 “제품발굴부터 구매확산까지 혁신조달 전 과정을 대폭 확대하겠다. 무엇보다 AI 등 신산업 분야의 혁신성장을 견인하고 공공서비스 혁신을 뒷받침하겠다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사