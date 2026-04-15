첨단기술·안전제품 다수…조달청, 혁신제품 60개 지정

지정서를 받은 혁신제품 60개는 공급자 제안형, 수요자 제안형, 스카우터 추천 등 다양한 경로로 발굴됐다.

이번에 혁신제품으로 지정된 제품들은

세부적으로 온디바이스 AI 연동 스마트 산업재해 예방 시스템, 정신건강 AI 자가진단·심리상담 솔루션, AI 안전운전 스마트미러, 딥러닝 기반 농산물 품질검사시스템 등이다.

대장내시경 시 실시간으로 내시경 영상을 분석해 병변을 검출한 뒤, 검출 병변의 병리결과를 진단하는 AI 기반의 소프트웨어 의료기기다.

혁신제품으로 지정되면 최대 6년 동안 수의계약이 가능하며 혁신구매목표제, 구매면책 제도 등을 통해 공공판로 개척을 지원받을 수 있게 된다.

또 조달청 예산으로 혁신제품을 구매하면 공공기관이 조달청이 공급한 제품을 직접 사용·실증하는 ‘시범구매사업’을 통해 공공영역에서의 판로도 확대할 수 있다.

조달청은 AI제품을 위한 별도 평가트랙을 신설하는 한편 지방정부와 함께 지역 유망제품을 발굴하는 등 혁신제품 발굴 체계를 향상시킨다는 계획이다. 발굴된 제품이 공공현장에 적극 도입될 수 있도록 시범구매사업과 혁신제품 구매목표제를 확대하며 혁신조달을 활성화한다는 방침이다.

백승보 조달청장은 “민간의 혁신을 정부가 구매하는 혁신조달은 기술개발을 이끄는 중요 정책수단”이라며 “제품발굴부터 구매확산까지 혁신조달 전 과정을 대폭 확대하겠다. 무엇보다 AI 등 신산업 분야의 혁신성장을 견인하고 공공서비스 혁신을 뒷받침하겠다”고 말했다.