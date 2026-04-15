“차 한잔에 치유는 덤”…동해 묵꼬양치유카페 주목
강원도 동해시 묵호 언덕마을에 자리한 ‘묵꼬양치유카페’가 쇠퇴한 주거지 재생의 과정을 담은 상징적 공간으로 주목받고 있다.
행정이 깔아 놓은 기반 위에 주민 주도의 카페가 들어섰고 운영에 어려움을 겪던 카페에 시가 다시 생기를 불어넣으면서 언덕마을이 ‘흙길 언덕’에서 ‘찾아가는 언덕’으로 서서히 모습을 바꿔 가고 있다.
언덕마을의 변신은 2016년 국토교통부 공모사업인 ‘새뜰마을사업(취약지역 생활여건 개조사업)’을 통해 시작됐다.
비가 오면 진흙탕이 되고 응급차 한 번 들어오기 어려웠던 골목길은 2016년 새뜰마을 공모사업 선정 이후 새로운 공간으로 탈바꿈했다.
마을 내 도로를 정비하고 기반시설을 늘렸다. 주민 공동체 활성화를 위해 언덕 중턱에 주민공동이용시설도 만들었다.
1층은 경로당, 2층에선 주민들이 직접 운영하는 ‘묵꼬양카페’가 문을 열었다. 하지만 주민 협동조합이 힘을 모아 문을 연 카페는 코로나19와 운영 부담이 겹치며 조합원들이 결국 포기를 선언하는 어려움을 겪었다.
지난해 동해시는 이 공간을 방치하지 않고 방향을 바꿨다.
단순한 카페 기능을 넘어 ‘치유와 휴식’이라는 콘셉트를 더해 리뉴얼을 추진했고 ‘묵꼬양치유카페’라는 이름으로 다시 카페의 문을 열었다.
묵꼬양은 묵꼬(묵호의 발음, 묵호+먹고)와 바다 양(洋)을 합성해 만든 고양이 캐릭터의 브랜드다. ‘치유카페’의 치유는 ‘기다릴 치(偫)’와 당신을 뜻하는 영어 ‘유(You)’의 의미다. 커페의 이름은 ‘묵꼬양에서 당신을 기다린다’라는 메시지를 담고 있다.
이곳은 이름 그대로 ‘치유’를 콘셉트로 잡았다. 카페 안팎에는 묵꼬양과 어린왕자 캐릭터 등을 활용한 건물 사인물, 이정표, 포토존, 색칠 도안 등으로 친근한 분위기를 담았다.
강원도경제진흥원의 웰니스 프로그램의 색채 심리학을 접목한 컬러테라피 포토존, 간단한 설문을 통해 나만의 컬러를 찾는 프로그램, 짧은 원데이클래스와 정서 치유 프로그램을 더해 카페를 단순한 커피 판매 공간이 아닌 머물며 쉬어가는 힐링 공간으로 재해석했다.
논골담길과 별빛마을, 묵호등대까지 이어지는 길은 ‘감성여행지’로 알려져 있어, 묵꼬양치유카페는 그 길 위에 놓인 조용한 쉼터 역할을 하고 있다. 카페에선 묵호항 오션뷰를 한 눈에 내려다보며 여유있게 차 한잔을 즐길 수 있어 많은 이들의 발길이 이어지고 있다.
화려한 대형 카페시설은 아니지만 마을 주민, 지인, SNS를 보고 찾아온 여행자들의 온기로 가득 메워지고 있다.
이달형 안전도시국장은 “묵호 언덕마을은 흙길 포장과 집수리 같은 생활여건 개선에서 출발해, 주민공동시설 카페와 치유 프로그램이 더해지면서 도시재생과 힐링관광이 겹쳐지는 사례가 됐다”고 말했다.
또 “크게 번화하지 않더라도, 주민과 여행자가 조용히 쉬어갈 수 있는 ‘작은 산토리니’를 오래 유지하는 것이 목표”라고 덧붙였다.
동해=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
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