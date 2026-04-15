“차 한잔에 치유는 덤”…동해 묵꼬양치유카페 주목

묵꼬양치유카페 전경. 동해시 제공

묵꼬양치유카페를 찾은 관광객들이 묵호항 오션뷰를 바라보며 여유로운 시간을 보내고 있다. 동해시 제공

지난해

동해시는 이 공간을 방치하지 않고 방향을 바꿨다.

단순한 카페 기능을 넘어 ‘치유와 휴식’이라는 콘셉트를 더해 리뉴얼을 추진했고 ‘묵꼬양치유카페’라는 이름으로 다시 카페의 문을 열었다.

묵꼬양치유카페에서 바라본 묵호항 전경. 동해시 제공