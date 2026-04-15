어르신 휴대폰 걷어 대리투표…與 전남 경선 곳곳 중단
화순·장성군수 경선 긴급 중단
ARS 대리투표 의혹 등 제기돼
6·3 지방선거 더불어민주당 후보 선출을 위한 경선이 진행중인 전남 화순과 장성에서 대리투표 의혹이 제기돼 경선 절차가 잠정 중단됐다.
15일 민주당 전남도당과 전남도선관위 등에 따르면 전날부터 이날까지 결선 투표가 진행중인 화순군수 경선이 긴급 중단됐다.
결선에 진출한 두 후보간 자동응답(ARS) 투표가 진행중인 가운데 전날 화순군 한천면에서 특정인이 마을 어르신들의 휴대전화를 걷어 대리투표에 나섰다는 제보가 접수되면서다.
제보자는 증거자료로 관련 영상을 경찰과 선관위에 제출한 것으로 전해졌다. 민주당 전남도당은 결선 진출 후보들을 대상으로 사실관계를 확인할 방침이다.
앞서 전날 민주당은 비슷한 의혹이 제기된 장성군수 경선도 긴급 중단 조치했다. 장성군 삼계면 한 경로당에서 특정인이 어르신들의 휴대전화 10여대를 분류해 대리투표를 하려 한 정황이 포착되면서다. 당시 휴대전화를 보관한 인물은 고령 이웃의 투표를 돕기 위한 행위였다고 해명했다.
선관위는 주변 CCTV 영상을 확보하는 등 선거법 위반 여부를 조사하고 있다. 민주당 윤리감찰단 역시 긴급 감찰을 실시하기로 했다.
화순=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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