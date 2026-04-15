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류지현 감독, 나고야 AG까지 지휘봉 잡는다

입력:2026-04-15 10:51
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류지현 야구대표팀 감독이 지난달 8일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 WBC 대만전에 앞서 라인업을 교환한 뒤 더그아웃으로 향하고 있다. 연합뉴스

2026 월드베이스볼클래식(WBC)에서 한국 대표팀의 17년 만의 8강 진출을 이끈 류지현 감독이 오는 9월 열리는 2026 아이치·나고야 아시안게임(AG) 지휘봉도 잡는다.

대한야구소프트볼협회는 15일 “야구 대표팀 지도자 공개 모집 결과, 류지현 WBC 감독을 AG 대표팀 감독 적격자로 선정했다”고 발표했다.

협회는 지난 1월 19일부터 지난달 30일까지 AG을 비롯한 각 연령별 국제 대회 야구 대표팀 지도자 공개 모집을 진행했다. 이어 지난 10일 경기력 향상위원회를 열어 면접 평가를 진행했고, 류 감독은 핵심 평가지표 전반에서 높은 평가를 받은 것으로 전해졌다.

협회는 이사회를 통해 류 감독 선임안을 의결한 뒤 대한체육회 국가대표 지도자 승인을 거쳐 류 감독 선임을 최종 확정할 계획이다.

대표팀은 류 감독의 지휘 아래 AG 5연패에 도전한다. 한국 야구는 2010 광저우 대회부터 직전 항저우 대회까지 4회 연속 금메달을 차지했다.

최원준 기자 1jun@kmib.co.kr

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