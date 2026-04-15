전북 산림 ‘고령화’…237억 투입해 8507㏊ 숲가꾸기

장령림 증가로 탄소흡수 저하 우려

밀도 조절·생육환경 개선…산불 대응력 강화

청년·취약계층 85명 일자리 창출

가을 명소 정읍 내장산

도는 이번 사업을 통해 산림 생산성과 탄소흡수 기능을 동시에 개선하는 효과를 기대하고 있다. 향후 현장 중심의 감독과 기술지도를 강화해 사업을 차질 없이 추진할 방침이다.