신현송, 英 국적 딸 강남 불법 전입신고 논란에 “국민께 송구”
신현송 한국은행 총재 후보자가 영국 국적의 장녀를 서울 강남 아파트에 내국인으로 전입 신고한 데 대해 15일 “국민께 송구하다”며 사과했다. 신 후보자는 오랜 해외 생활 과정에서 행정 처리를 제대로 하지 못한 자신의 불찰이라면서도 이익을 얻기 위한 고의적 행위는 아니었다고 해명했다.
신 후보자는 이날 국회 인사청문회에서 딸의 불법 전입신고 논란과 관련해 “오랫동안 해외생활을 하면서 행정 처리를 하지 못한 제 불찰”이라며 “앞으로 취임하게 되면 나와 있는 문제들을 신속히 처리하고 한국 경제를 위해 최선을 다해 일하겠다”고 밝혔다. 또 “이익을 추구하기 위한 고의적인 행위는 없었다”고 말했다.
앞서 신 후보자는 2023년 12월 서울 강남구 논현2동 주민센터에 자필로 장녀의 전입신고서를 제출한 것으로 드러났다. 장녀는 1999년 영국 국적을 취득하면서 한국 국적을 상실했지만, 신 후보자는 옛 주민등록번호를 이용해 내국인처럼 전입 신고한 것으로 알려졌다. 야권은 이를 주민등록법 위반 소지가 있는 불법 전입신고라고 지적했다.
논란이 커지자 신 후보자는 기존 서면답변에서도 가족 국적 관련 행정 절차를 제대로 이행하지 못한 데 대해 “송구하다”고 밝힌 바 있다. 그는 장녀의 국적상실 신고 누락에 대해 “어떤 의도가 있었던 것이 아니라 관련 내용과 절차를 정확히 알지 못해 발생한 일”이라고 해명했다.
이날 청문회에서는 가족 국적 문제 외에도 해외 자산과 부동산 처분 문제도 함께 도마에 올랐다.
신 후보자는 관련 자산 매각과 정리가 상당 부분 진행됐다고 설명하며, 추가 질의가 있으면 소명하겠다는 입장을 밝혔다. 앞서 신 후보자의 재산 중 절반 이상이 해외 금융자산과 부동산으로 구성돼 있다는 점도 이해충돌 논란으로 이어져 왔다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
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