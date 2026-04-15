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충남도, 봄철 불법어업 단속…금어기 어종 포획 시 엄정조치

입력:2026-04-15 10:42
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충남도청사. 충남도 제공

충남도는 봄철 어패류 산란기를 맞아 다음달 15일까지 불법어업 합동단속을 한다고 15일 밝혔다.

최근 5년간 도내 불법어업 단속 건수는 2021년 102건, 2022년 85건, 2023년 81건, 2024년 59건, 지난해 31건 등 총 358건이다.

단속 유형별로는 어구위반 115건(28.61%), 무면허·무허가 114건(28.36%), 어선·낚시 등 기타 91건(22.64%), 포획·채취 위반 25건(6.22%), 조업구역 위반 11건(2.74%), 허가제한 2건(0.50%) 순이다.

도는 해양수산부 서해어업관리단, 시군, 해양경찰서 등 관계기관과 협업체계를 구축해 육상과 해상에서 동시에 단속을 진행한다.

중점 단속 대상은 어린고기 및 산란기 어미고기 포획·유통·판매, 무허가·무면허, 어구·선체 변형, 금지기간·구역 위반 및 허가 외 어구 사용, 조업구역 위반 등이다.

5월 금어기 대표 어종인 전어와 주꾸미 등을 포획할 시에는 어획물을 압수하는 등 엄정 조치할 계획이다.

장민규 도 수산자원과장은 “최근 기후변화로 수산자원 보호에 더 많은 노력이 필요한 시점”이라고 말했다.

홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr

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