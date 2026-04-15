‘20년 만에 울음소리’…정선 한반도마을 경사났다
강원도 정선군 산골 마을에서 20년 만에 새 생명(사진)이 태어나 마을이 축제 분위기에 휩싸였다.
북평면 문곡리 마을에 사는 김현동·장유진 부부에게 최근 새 생명이 찾아왔다. 한반도를 닮은 지형으로 ’한반도마을’이라 불리는 문곡리에서 아기가 태어난 것은 무려 20년 만이다.
마을 곳곳에는 아기의 탄생을 축하하는 현수막이 내걸렸고 북평면행정복지센터를 비롯한 지역기관 단체들도 잇따라 축하 행렬에 동참하며 의미를 더하고 있다.
아기 아버지가 활동 중인 정선군수영연맹 회원들은 “백일잔치를 참여한 지도 오래됐다”며 정성 어린 마음을 담아 백일반지를 마련하기로 해 훈훈함을 더했다.
김철수 문곡리 이장은 “20년 만에 맞이한 마을의 큰 경사”라며 “부녀회원들과 함께 아기의 건강한 성장을 기원하는 백일잔치를 준비할 계획”이라고 말했다.
아기 아버지 김현동(39)는 “이렇게 많은 분이 함께 기뻐해 주시고 축하해주셔서 큰 힘이 된다”며 “현재 마을 반장을 맡은 만큼 앞으로도 지역을 위해 더욱 성실히 역할을 다하겠다”고 했다.
정선=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
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