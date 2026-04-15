시사 전체기사

인천 섬지역 초미세먼지 왜 높나… “국외 유입 영향”

입력:2026-04-15 10:31
공유하기
글자 크기 조정
국민일보DB

인천 섬지역의 높은 초미세먼지(PM2.5) 농도가 중국 등 국외 영향을 받았을 가능성이 크다는 분석이 나왔다.

인천연구원은 기획연구과제로 수행한 ‘인천 도서지역 국외 초미세먼지 유입 특성 조사’ 결과보고서를 15일 발표했다.

이번 결과보고서에서 인천 섬지역은 산업시설 등 오염 배출원이 거의 없는 국가배경지역인 데도 초미세먼지 연평균 농도가 대기환경기준인 15㎍/㎥을 지속적으로 초과하는 것으로 나타났다.

이에 인천연구원은 2018∼2024년 백령도, 연평도, 울도 등의 국가배경농도측정망과 백령도 대기환경연구소 자료를 활용해 인천 섬지역의 초미세먼지 발생 특성 및 국외 유입 경로를 분석했다.

분석 결과에서 인천 섬지역의 고농도 초미세먼지는 주로 겨울∼초봄(1∼3월)에 집중적으로 발생했다. 지난 2023년 1월 백령도와 울도에서는 260㎍/㎥ 이상의 매우 높은 초미세먼지 농도가 관측됐다.

특히 100㎍/㎥를 초과하는 고농도 초미세먼지 사례 대부분은 북서계열 바람을 따라 유입된 것으로 나타나는 등 국내보다 국외 영향이 크게 작용했을 것으로 분석됐다.

초미세먼지 성분 분석에서는 질산염이 농도 증가의 주요 원인으로 파악됐다. 또 가을과 겨울철에 질산염 비중이 높아지는 경향을 보였다.

역궤적 모델과 중국 대기질 자료를 종합 분석한 결과에서는 인천 섬지역에서 고농도 초미세먼지 사례 발생 시 공기 흐림이 중국 내몽골, 허베이, 산둥, 랴오닝 등을 거쳐 오는 것으로 추정됐다.

박현영 인천연구원 부연구위원 “인천 섬지역은 국외 초미세먼지 유입 특성을 파악할 수 있는 중요한 관측 거점”이라며 “실효성 있는 대응을 위해서는 관련 국가와의 공동연구와 협력 플랫폼 구축이 필요하다”고 설명했다.

인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
김민 기자
사회2부
김민 기자
459
사회2부 인천
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
트럼프 “이틀 안에 파키스탄에서 뭔가 일어날 수도” 2차 협상 강력 시사
자유를 찾아 사육장 탈출?… 대한민국은 지금 ‘늑구’ 열풍
‘아침엔 편의점, 점심은 거지맵, 저녁엔 마감할인’
[단독] K배터리 3사, 美 ‘금지외국기관’ 확정 앞두고 공동 의견서 제출
“로또 청약” “30년 구축”… 서울 내 집 수요자들 극과 극 행보
‘한국인 모욕’ 소말리 참교육 당할까… 검, 징역 3년 구형
국힘 탈당 후보에 ‘파란 점퍼’ 내미는 與… 보수 강세 험지 공략
‘트럼프폰’ 새 디자인 공개… 성조기 새긴 황금폰
국민일보 신문구독