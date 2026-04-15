인천 섬지역 초미세먼지 왜 높나… “국외 유입 영향”
인천 섬지역의 높은 초미세먼지(PM2.5) 농도가 중국 등 국외 영향을 받았을 가능성이 크다는 분석이 나왔다.
인천연구원은 기획연구과제로 수행한 ‘인천 도서지역 국외 초미세먼지 유입 특성 조사’ 결과보고서를 15일 발표했다.
이번 결과보고서에서 인천 섬지역은 산업시설 등 오염 배출원이 거의 없는 국가배경지역인 데도 초미세먼지 연평균 농도가 대기환경기준인 15㎍/㎥을 지속적으로 초과하는 것으로 나타났다.
이에 인천연구원은 2018∼2024년 백령도, 연평도, 울도 등의 국가배경농도측정망과 백령도 대기환경연구소 자료를 활용해 인천 섬지역의 초미세먼지 발생 특성 및 국외 유입 경로를 분석했다.
분석 결과에서 인천 섬지역의 고농도 초미세먼지는 주로 겨울∼초봄(1∼3월)에 집중적으로 발생했다. 지난 2023년 1월 백령도와 울도에서는 260㎍/㎥ 이상의 매우 높은 초미세먼지 농도가 관측됐다.
특히 100㎍/㎥를 초과하는 고농도 초미세먼지 사례 대부분은 북서계열 바람을 따라 유입된 것으로 나타나는 등 국내보다 국외 영향이 크게 작용했을 것으로 분석됐다.
초미세먼지 성분 분석에서는 질산염이 농도 증가의 주요 원인으로 파악됐다. 또 가을과 겨울철에 질산염 비중이 높아지는 경향을 보였다.
역궤적 모델과 중국 대기질 자료를 종합 분석한 결과에서는 인천 섬지역에서 고농도 초미세먼지 사례 발생 시 공기 흐림이 중국 내몽골, 허베이, 산둥, 랴오닝 등을 거쳐 오는 것으로 추정됐다.
박현영 인천연구원 부연구위원 “인천 섬지역은 국외 초미세먼지 유입 특성을 파악할 수 있는 중요한 관측 거점”이라며 “실효성 있는 대응을 위해서는 관련 국가와의 공동연구와 협력 플랫폼 구축이 필요하다”고 설명했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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