대구보건대 중간고사 대비 ‘ZOOM 도서관’ 운영
글로컬대학 대구보건대학교는 교수학습지원센터가 재학생의 자기주도 학습 습관 형성과 학습 몰입도 향상을 위한 ‘DHC 우수학생클럽과 함께하는 줌(ZOOM) 도서관’을 운영한다고 15일 밝혔다.
줌 도서관은 전문대학 혁신지원사업의 일환으로 중간고사 일주일 전 정해진 시간에 함께 접속해 학습하는 온라인 집중 프로그램이다. 17일까지 매일 오후 9시부터 11시까지 2시간 동안 실시간으로 진행되고 재학생 300여명이 참여할 예정이다.
특히 DHC 우수학생클럽에 선발된 39명의 학생들이 학습튜터로 참여해 요일별로 현장 질의응답을 운영하며 상호 학습을 지원한다.
멘토로 참여한 우수학생클럽 임상병리학과 3학년 구수현(24) 학생은 “중간고사를 준비하는 과정에서 학우들과 함께 공부하며 서로 동기부여를 주고받을 수 있다는 점이 의미 있다”며 “학습 과정에서의 경험과 노하우를 나누며 도움이 되는 시간을 만들고 싶다”고 소감을 전했다.
이윤희 교수학습지원센터장(치위생학과 교수)은 “이번 프로그램은 학생들이 혼자가 아닌 함께 공부하는 환경 속에서 학습 동기를 유지할 수 있도록 기획됐다”며 “앞으로도 우수학생클럽을 중심으로 한 선순환 학습 문화를 확산해 나가겠다”고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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