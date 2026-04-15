신현송 “물가·금융안정 최우선”…유연한 통화정책 강조
신현송 한국은행 총재 후보자가 15일 물가안정과 금융안정을 최우선 과제로 제시했다. 아울러 고유가·고환율 등 대외 불확실성에 유연하게 대응하겠다는 구상을 밝혔다. 원화 국제화와 디지털 화폐 생태계 구축도 핵심 과제로 내세웠다.
신 후보자는 15일 국회 인사청문회 모두발언에서 “대외 여건의 높은 불확실성이 지속되면서 물가 상방압력과 경기 하방압력이 동시에 커지고 있다”고 진단했다. 중동 긴장에 따른 국제유가 상승과 환율 변동성, 주요국 정책 변화 등을 주요 리스크로 꼽았다.
그는 “물가는 유가와 환율 영향으로 상승률이 점차 높아질 것”이라며 “성장은 반도체 경기 호조에도 불구하고 당초 전망보다 약화될 가능성이 있다”고 말했다. 이어 “물가와 성장 모두 불확실성이 매우 큰 상황”이라며 정책 대응의 유연성을 강조했다.
금융안정과 관련해서는 “금융시스템은 전반적으로 안정적이지만 시장 변동성과 금융불균형, 취약부문 신용리스크를 계속 점검해야 한다”고 밝혔다. 금융과 실물경제 간 상호작용으로 리스크가 확대될 가능성에도 유의해야 한다고 덧붙였다.
정책 방향으로는 통화정책의 독립성과 조화를 동시에 언급했다. 신 후보자는 “정부 정책과는 독립적으로 운영하면서도 경제 전반의 안정을 고려해 조화롭게 운영하겠다”고 말했다.
중장기 과제도 제시했다. 그는 인구구조 변화와 가계부채, 자산 불균형 등을 성장 잠재력을 제약하는 요인으로 지목하며, 구조적 문제에 대한 연구와 정책 제언을 병행하겠다고 밝혔다.
신 후보자는 특히 원화 국제화 추진 의지를 강조했다. 신 후보자는 “외환시장 24시간 개장과 역외 원화결제 시스템 구축을 통해 외환거래 접근성을 높이겠다”며 “원화 기반 거래 확대를 통해 국제적 위상을 제고하겠다”고 말했다.
디지털 통화 정책과 관련해서는 “CBDC와 예금토큰의 활용도를 높이고 글로벌 지급결제 프로젝트에도 적극 참여하겠다”며 “미래 통화 생태계 내에서 원화 스테이블코인도 보완적으로 공존할 수 있을 것”이라고 밝혔다.
신 후보자는 “급변하는 환경에 대응하기 위해 조직 역량을 강화하겠다”며 “그간의 연구와 정책 경험을 바탕으로 우리 경제의 안정과 발전을 위해 최선을 다하겠다”고 강조했다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
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