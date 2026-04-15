고양시, BTS 월드투어 안전하게 마무리…AI 기반 인파관리 효과
경기 고양시가 13만여명이 몰린 BTS 월드투어 공연 대형 행사에서 AI 기반 인파관리와 체계적 대응으로 단 한 건의 안전사고 없이 행사를 마무리했다.
고양시는 지난 9일과 11~12일 고양종합운동장에서 열린 BTS 월드투어 ‘아리랑 in 고양’ 공연이 총 3회에 걸쳐 약 13여만명의 관람객이 방문한 가운데 안전사고 없이 성공적으로 종료했다고 15일 밝혔다.
시는 대규모 인파가 몰릴 것으로 예상됨에 따라 사전 단계부터 경찰, 소방 등 유관기관과 협력체계를 구축하고 행정지원계획 보고회와 실무협의회를 통해 구체적인 대응 방안을 마련했다.
특히 재난대응담당관을 중심으로 ‘대형공연 다중운집 인파 안전관리 강화 계획’을 수립하고 통합상황실 운영, 재난안전통신망 활용, 스마트 기술 도입 등을 통해 현장 대응 역량을 강화했다.
공연 현장에서는 인파 밀집을 최소화하기 위한 실시간 동선 관리가 핵심 역할을 했다. 공연 종료 후 특정 출구로 관람객이 집중되자 혼잡 구간을 탄력적으로 통제하고 출입 동선을 분산시켰으며, 북문과 동문, 남문 일대 이동 흐름을 조정해 병목현상을 해소했다. 안전보안관이 현장에서 질서 유지와 안내를 맡아 관람객 이동을 지원했고, 우천 상황에서도 침착한 대응으로 혼잡을 최소화했다.
이번 공연에서는 AI 기반 인파관리시스템도 시범 적용됐다. 라이다, AI 카메라, 유동인구 센서 등을 활용해 주요 지점의 밀집도와 이동 경로를 실시간으로 분석하고, 이를 경찰과 소방 등 관계기관에 공유해 즉각적인 대응이 가능하도록 했다. 이를 통해 데이터 기반 인파 관리와 기관 간 협력체계의 실효성을 확인했다.
시는 교통, 안전, 의료 등 분야별 종합대책도 병행 추진했다. 대중교통 증편과 교통 분산 유도, 현장 안전요원 배치, 응급의료 지원 등을 통해 전반적인 행사 운영 안정성을 높였다.
공연과 연계해 진행된 ‘BTS 특별전’ 역시 글로벌 팬들의 호응 속에 성황을 이뤘다. 6일간 2000여명이 방문했으며 외국인 비중이 42%에 달하는 등 국제적 관심을 확인했다. 관광정보센터 방문 증가와 함께 기념품 매출이 크게 늘고, 지역 상권 안내 서비스인 ‘고양콘트립’ 조회 수가 증가하는 등 지역경제 활성화 효과도 나타났다.
고양시는 이번 성과를 바탕으로 향후 고양국제꽃박람회 등 대규모 행사에도 AI 기반 혼잡도 분석과 단계별 대응 체계를 확대 적용하고, 민관 협력형 스마트 안전관리 시스템 구축을 추진할 계획이다.
시 관계자는 “많은 관람객이 찾은 대형 공연이었음에도 관계기관 간의 긴밀한 협조와 체계적인 현장 대응을 통해 안전사고 없이 마무리될 수 있었다”며 “앞으로 대형공연에 대한 현장 대응 역량을 더욱 강화해 시민과 관람객의 안전을 확보하겠다”고 말했다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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