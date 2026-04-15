양주 학대 의심 3세 아이 치료 중 사망…부검 예정
경기 양주시에서 머리를 다쳐 치료를 받던 3세 아동이 결국 숨지면서 아동학대 혐의로 구속된 20대 친부에 대해 경찰이 아동학대 치사 등의 혐의 적용을 검토하고 있다.
경기북부경찰청은 15일 병원으로부터 A군의 사망 사실을 통보받고 부검을 통해 정확한 사망 원인과 학대 행위와의 연관성을 규명할 방침이라고 밝혔다. 수사 결과에 따라 아동학대 치사나 살해 혐의로 죄명 변경도 검토 중이다.
앞서 지난 12일 의정부지법은 아동복지법상 아동학대 혐의를 받는 20대 친부 B씨에 대해 “증거인멸과 도망 염려가 있다”며 구속영장을 발부했다.
A군은 지난 9일 오후 6시44분쯤 양주시 옥정동 자택에서 의식을 잃은 채 발견됐다. 당시 “쿵 하는 소리를 듣고 가보니 아이가 울며 경련을 일으키고 있다”는 신고가 접수됐고, 출동한 구급대가 병원으로 이송했다. 당시 자발호흡은 있었지만 의식은 없는 상태였다.
병원은 진료 과정에서 머리 외상과 아동학대 가능성을 의심해 같은 날 오후 9시30분쯤 경찰에 신고했으며, 경찰은 보호자 진술과 병원 소견, 과거 신고 이력 등을 종합해 학대 가능성이 있다고 판단하고 같은 날 오후 11시 부모를 긴급체포했다. 이후 친모는 다른 자녀 보호와 아동 치료 상황을 고려해 석방됐으며, 친부만 구속됐다.
수사 과정에서 A군 부모의 휴대전화 포렌식 등을 통해 일부 학대 정황이 확인됐지만, 해당 내용이 A군이 입은 머리 부상 등과 직접 연관성은 없는 것으로 알려졌다. B씨는 현재까지 혐의를 부인하는 것으로 전해졌다.
한편, A군에 대해서는 지난해 12월에도 아동학대 의심 신고가 접수된 바 있으나 당시 뚜렷한 학대 정황이 확인되지 않아 경찰은 불기소 의견으로 송치했고, 검찰에서 최종 불기소 처분이 내려졌다. 경찰은 이번 사건의 중대성을 고려해 추가 학대 여부와 정확한 경위를 집중 수사하고 있다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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