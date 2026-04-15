부산근현대역사관, 체험형 문화행사… 원도심 활성화
플리마켓·체험 콘텐츠 이틀간 운영
캐릭터 ‘부기’ 팬미팅·버스킹 공연 진행
관광객 유입… 지역경제 활성화 기대
부산근현대역사관이 참여형 문화 행사를 통해 원도심 체류형 관광 콘텐츠 확대에 나선다.
부산관광공사는 18일부터 이틀간 부산근현대역사관 본관 앞 야외광장에서 ‘4월 문화체험 프로그램’을 개최한다고 15일 밝혔다.
이번 행사는 ‘주파수 041819: 플레이투게더’를 콘셉트로 봄철 피크닉 감성과 가정의 달 분위기를 결합한 참여형 프로그램이다. 오전 11시부터 오후 6시까지 진행된다.
현장에서는 감성소품과 수공예품 중심의 벼룩시장이 운영된다. 핸드메이드 액세서리, 패브릭·가죽 공예품, 일러스트 굿즈, 디저트 등 다양한 분야의 지역 판매자가 참여해 볼거리와 체험 요소를 제공한다.
특히 부산시 캐릭터 ‘부기’가 참여하는 팬 미팅이 양일 오후 2시 진행되며, 시민과 직접 소통하는 버스킹 형식으로 꾸며진다. 이어 오후 3시에는 지역 공연팀이 출연해 라이브 공연을 선보인다.
이번 행사는 지역 문화예술인 참여를 기반으로 한 협력형 콘텐츠로, 시민 참여를 확대하고 지속 가능한 문화 운영 모델을 구축하기 위해 기획됐다.
부산관광공사는 이번 행사를 통해 원도심 유동 인구 증가와 관광객 유입을 유도하는 등 지역경제 활성화 효과도 기대하고 있다.
공사 관계자는 “시민 누구나 참여할 수 있는 열린 문화 프로그램”이라며 “지역과 연계한 체험형 행사를 지속 확대하겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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