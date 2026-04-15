취업자 20만명 늘었다지만…청년 14만명은 취업 못 했다
국내 전체 취업자 수가 두 달 연속 20만명대 증가세를 보이며 겉보기에는 양호한 흐름을 이어갔다. 하지만 청년층 취업자는 41개월 연속 감소하고 내수를 대변하는 주요 업종의 일자리도 줄어드는 등 고용 시장의 체감 온도는 여전히 싸늘한 것으로 나타났다.
15일 국가데이터처가 발표한 ‘3월 고용동향’에 따르면 지난달 15세 이상 전체 취업자는 2879만5000명으로 지난해 같은 달보다 20만6000명 증가했다. 전체 취업자 증가 폭은 지난해 12월과 올해 1월 10만명대로 떨어지며 주춤했으나, 2월(23만4000명)에 이어 지난달까지 두 달 연속 20만명대를 회복했다.
외형적인 고용 지표는 역대 최고 수준이다. 15세 이상 고용률은 62.7%로 1년 전보다 0.2%포인트 올라 1982년 통계 작성 이래 3월 기준 역대 최고치를 찍었다. 경제협력개발기구(OECD) 비교 기준인 15~64세 고용률 역시 69.7%로 0.4%포인트 상승하며 동월 기준 최고치를 경신했다.
그러나 연령별로 들여다보면 상황이 다르다. 고용 증가세는 60세 이상(24만2000명)과 30대(11만2000명)가 주도했다. 반면, 핵심 경제활동인구인 청년층(15~29세) 취업자는 무려 14만7000명이나 급감했다. 청년층 일자리 감소는 2022년 11월부터 무려 41개월째 이어지고 있다. 이로 인해 청년층 고용률은 43.6%로 0.9%포인트 하락했고, 실업률은 7.6%로 0.1%포인트 상승하며 고용 한파를 고스란히 드러냈다.
빈현준 데이터처 사회통계국장은 “숙박·음식점업, 정보통신업, 제조업 등에서 청년층 취업자가 주로 감소했다”며 “기업들의 경력직 선호 현상과 수시 채용 증가 추세도 크게 반영된 결과”라고 설명했다.
산업별로도 명암이 엇갈렸다. 보건·사회복지 서비스업(29만4000명), 운수·창고업(7만5000명) 등에서는 일자리가 크게 늘었으나, 내수 경기를 보여주는 도소매업 취업자는 1만8000명 줄어 지난해 4월 이후 11개월 만에 마이너스로 돌아섰다.
특히 온라인 쇼핑 확대와 무인화 등의 영향으로 소매업 중심의 타격이 컸다. 숙박·음식점업(-2000명) 역시 작년 11월부터 5개월째 내리막길을 걷고 있다.
주력 산업인 제조업(4만2000명 감소)과 건설업(1만6000명 감소) 역시 각각 21개월, 23개월 연속 줄어들며 부진의 늪에서 헤어 나오지 못하고 있다. 인공지능(AI) 기술 확산의 직격탄을 맞은 전문·과학기술 서비스업 취업자도 6만1000명 줄어 넉 달 연속 감소세를 보였다.
최근 중동 사태가 고용 시장에 미칠 영향과 관련해 빈 국장은 “고용은 후행 지표인 만큼, 아직은 중동 상황이 3월 수치에 구체적으로 나타나지 않은 것으로 보인다”며 신중한 입장을 보였다.
한편 지난달 전체 실업자는 88만4000명으로 1년 전보다 3만5000명 줄었고, 전체 실업률은 3.0%로 0.1%p 하락했다. 구직 활동을 포기한 비경제활동인구는 1627만1000명으로 6만9000명 늘어난 가운데, 이 중 ‘쉬었음’으로 분류된 인구는 254만8000명으로 3만1000명 증가했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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