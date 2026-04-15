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부산도시철도 와이파이 5G 전환… 통신복지 강화

입력:2026-04-15 10:06
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LTE→5G 전환… 접속 지연·끊김 개선
연내 전 노선 확대… 시범 운영 진행
대중교통 통신 품질 정책과 맞물려 추진

부산교통공사 1호선 전동차가 차고지에 정차해 있다. /부산교통공사 제공

부산도시철도 열차 내 와이파이가 5세대(5G) 기반으로 전환된다. 출퇴근 시간대 접속 지연을 줄이고 대용량 데이터 이용을 개선하는 등 이용 환경이 크게 향상될 전망이다.

부산교통공사는 LG유플러스와 함께 도시철도 열차 와이파이망을 기존 LTE에서 5G 기반으로 전환한다고 15일 밝혔다. 열차 내 와이파이에 3.5GHz 대역의 5G 백홀(Backhaul)망을 적용해 데이터 전송 속도와 안정성을 높인다는 계획이다.

이번 전환으로 이용객이 몰리는 시간대에도 접속 끊김과 속도 저하가 줄어들고, 영상 시청 등 데이터 사용이 많은 서비스 이용이 보다 원활해질 것으로 기대된다.

공사는 현재 일부 열차에 5G 와이파이를 시범 적용 중이며, 연내 전 노선으로 확대할 방침이다. 이번 사업은 과학기술정보통신부와 이동통신 3사가 추진하는 대중교통 통신 품질 개선 정책과도 맞물려 진행된다.

공사는 이번 사업을 통해 도시철도 이용 중에도 안정적인 통신 환경을 제공하는 등 시민 체감형 통신복지 수준을 높인다는 계획이다.

이병진 부산교통공사 사장은 “5G 기반 와이파이 구축으로 이용 편의가 한층 개선될 것”이라며 “디지털 기반 스마트 교통서비스를 지속 확대하겠다”고 말했다.

부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr

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윤일선 기자
사회2부
윤일선 기자
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