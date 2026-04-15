부산은행, 북극항로 대비 해양금융 전략 본격화
북극항로·해운·조선 등 4대 전략 제시
외부 전문가 참여… 실행형 전략 도출
하반기 해양종합금융센터 설립 추진
BNK부산은행이 북극항로와 해양산업 변화에 대응하기 위한 해양금융 전략을 구체화했다. 해수부 부산 이전과 글로벌 공급망 재편 등 환경 변화에 맞춰 금융 역할을 확대하겠다는 구상이다.
부산은행은 지난 14일 계열사 대표와 그룹 경영진이 참석한 ‘BNK 경영진 포럼’에서 ‘해양금융 미래전략 싱크랩’ 연구 성과를 발표했다고 15일 밝혔다.
이번 싱크랩은 북극항로 논의 확대와 해양수산부 부산 이전, 글로벌 공급망 변화에 대응하기 위해 5개월간 운영됐다. 해양·금융·경제 분야 외부 전문가와 내부 실무진이 참여해 실행할 수 있는 전략 도출에 초점을 맞췄다.
연구는 북극항로, 해운·항만, 조선·유지보수정비(MRO), 내부 역량 강화 등 4대 분야를 중심으로 진행됐다. 특히 산업과 금융을 연계한 사업 기회 발굴과 대응 전략을 체계적으로 정리한 것이 특징이다.
부산은행은 그동안 해운·조선 분야에서 선수금환급보증(RG)과 협약대출 등 금융 지원을 이어왔으며, 이를 기반으로 정책금융 역할을 확대해 왔다.
올해 하반기에는 ‘BNK 해양종합금융센터’ 설립도 추진한다. 해양금융 특화 조직을 통해 관련 사업을 집중 지원하고 경쟁력을 강화한다는 방침이다.
업계에서는 이번 전략이 단순 연구를 넘어 북극항로 개척과 해양산업 구조 변화에 대비한 선제 대응이라는 점에서 의미가 크다고 보고 있다.
김용규 부산은행 경영기획그룹장은 “해양금융 특화 전략을 한층 구체화하는 계기가 됐다”며 “전문 조직과 외부 협업을 통해 생산적 금융 역량을 확대해 나가겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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