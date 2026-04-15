전남도, 장흥 물축제를 글로벌 축제로 도약 시동
쑤라싹 장관 “글로벌 축제로 상호 도약 기대”
노영환 대행 “정남진 물축제 지역 자산” 설명
최영주 국장 “지속적 해외 교류·지원 약속”
전남도가 15일까지 5일간 태국 방콕 벤차키티 공원에서 열린 송크란 축제에 참가해 교류활동을 펼쳤다. 이번 참가를 통해 정남진 장흥 물축제를 대한민국을 대표하는 글로벌 축제로 육성하기 위한 본격적인 행보에 나섰다.
이번 교류는 해외 유명 축제와의 협력을 통해 전남의 지역축제를 세계적인 축제로 발전시키기 위한 ‘지역축제 글로벌화 사업’ 공모에 장흥군이 선정된 데 따른 것이다.
전남도와 태국정부관광청, 장흥군은 2024년 축제 업무협약을 체결하고, ‘물’이라는 공통된 주제를 기반으로 세계적 축제로 도약하자는 공동 목표 아래 지속적인 교류와 협력을 이어가고 있다.
개막 행사에는 쑤라싹 판짜른워라꾼 태국 관광체육부 장관, 타야니 끼얃파이분 태국 관광청장 등 세계 각국의 주태국 대사들이 대거 참석했다. 노영환 장흥군수 권한대행과 전남도 관계자도 함께해 두 나라 간 문화 교류의 의미를 더했다.
특히 ‘정남진 장흥 물축제 in 송크란’ 홍보부스를 운영해 물을 주제로 한 체험 요소와 무대 공연을 통해 현지 관광객을 대상으로 정남진 장흥 물축제를 적극적으로 알렸다. 다양한 이벤트도 진행해 현지 홍보를 강화했다.
또한 태국정부관광청과 한국관광공사 태국지사 등 현지 유관기관을 방문해 축제 교류 활성화, 관광상품 개발, 외국인 관광객 유치 확대 등을 위한 업무협의도 진행됐다.
최영주 전남도 관광체육국장은 15일 “올해 정남진 장흥 물축제가 ‘문체부 예비 글로벌 축제’와 ‘전남도 최우수 대표축제’로 선정됨에 따라 향후 대한민국을 대표하는 글로벌 축제로 도약할 것으로 기대된다”며 “전남의 얼굴이자 관광산업의 핵심 자산인 지역축제의 질적 수준을 높이고 세계로 도약하도록 지속해서 지원하겠다”고 말했다.
장흥 물축제는 7월 25일부터 8월 2일까지 탐진강과 편백숲 우드랜드 일원에서 개최된다. 태국 전통 공연단 초청 공연과 태국 송크란 축제 홍보관 운영 등을 통해 두 축제 간 협력관계를 지속할 방침이다.
무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
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